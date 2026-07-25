João Campos afirma que Lula deve vir para Pernambuco neste primeiro turno

Em entrevista exclusiva ao Diario de Pernambuco, João Campos comentou que o presidente terá uma agenda extensa no Nordeste

João Campos (PSB) (Sandy James/DP Foto)

Presente na convenção partidária do MDB neste sábado (25), o pré-candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB), em entrevista exclusiva ao Diario de Pernambuco, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve vir para Pernambuco ainda neste primeiro turno.

“Ele deve vir, sim, a Pernambuco no primeiro turno. Ele deve ter uma agenda extensa no Nordeste”, disse. Contudo, Campos salienta que o presidente e pré-candidato à reeleição deve se dedicar aos colégios eleitorais onde a eleição está mais acirrada.

“Acredito que São Paulo vai ser um ponto onde ele [Lula] vai botar mais energia, Minas Gerais e Rio de Janeiro também. Então, acredito que o presidente vai ter uma agenda espalhada pelo Brasil”.

Ao Diario, João Campos comentou que, no dia 29 de julho, estará em Brasília, presidindo a convenção do PSB. O evento marcará a homologação do nome de Geraldo Alckmin como candidato à vice-presidência.

Além disso, Campos confirmou que marcará presença, no dia 2 de agosto, na reunião partidária que vai oficializar a candidatura de Lula à presidência.“Essa semana, a gente tem três convenções. Tem o dia 29, do PSB nacional, no dia 1 a da Frente Popular aqui em Pernambuco e, em seguida, a do presidente em São Paulo”.