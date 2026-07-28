Genial/Quaest: Marília Arraes e Humberto Costa lideram disputa pelo Senado em Pernambuco

Os candidatos do PDT e PT aparecem à frente em todos os cenários da pesquisa

Marília Arraes e Humberto Costa (Reprodução/Redes sociais | Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (28), aponta que Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) lideram a corrida pelas duas vagas ao Senado em Pernambuco nos quatro cenários elaborados pelo levantamento.

Com nível de 95% de confiança, a pesquisa foi realizada de 22 a 26 de julho. O levantamento entrevistou 900 pessoas. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-09649/2026.

Veja como fica a disputa nos quatro cenários:



Cenário I

- Marília Arraes (PDT): 19%

- Humberto Costa (PT): 12%

- Mendonça Filho (PL): 8%

- Eduardo da Fonte (PP): 6%

- Miguel Coelho (União): 6%

- Túlio Gadelha (PSD): 4%

- Silvio Nascimento (PL): 2%

- Carlos Sant'Anna (Novo): 0%

- Fernando Dueire (PSD): 0%

- Paulo Rubem Santiago (Rede): 0%

Indecisos: 18%

Branco/Nulo/Não vai votar: 25%

Cenário II

- Marília Arraes (PDT): 20%

- Humberto Costa (PT): 13%

- Mendonça Filho (PL): 8%

- Eduardo da Fonte (PP): 6%

- Miguel Coelho (União): 6%

- Túlio Gadelha (PSD): 4%

- Silvio Nascimento (PL): 2%

-Carlos Sant'Anna (Novo): 0%

- Fernando Dueire (PSD): não pontuou

- Paulo Rubem Santiago (Rede): 0%

Indecisos: 17%

Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Cenário III

- Marília Arraes (PDT): 21%

- Humberto Costa (PT): 14%

- Mendonça Filho (PL): não pontuou

- Eduardo da Fonte (PP): 6%

- Miguel Coelho (União): 6%

- Túlio Gadelha (PSD): 4%

- Silvio Nascimento (PL): 3%

- Carlos Sant'Anna (Novo): 1%

- Fernando Dueire (PSD): 0%

- Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%

Indecisos: 22%

Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

Cenário IV

- Marília Arraes (PDT): 21%

- Humberto Costa (PT): 14%

- Mendonça Filho (PL): não pontuou

- Eduardo da Fonte (PP): 6%

- Miguel Coelho (União): 6%

- Túlio Gadelha (PSD): 4%

- Silvio Nascimento (PL): 2%

- Carlos Sant'Anna (Novo): 1%

- Fernando Dueire (PSD): não pontuou

- Paulo Rubem Santiago (Rede): 0%

Indecisos: 24%

Branco/Nulo/Não vai votar: 22%



