Genial/Quaest: Marília Arraes e Humberto Costa lideram disputa pelo Senado em Pernambuco
Os candidatos do PDT e PT aparecem à frente em todos os cenários da pesquisa
Publicado: 28/07/2026 às 08:56
Marília Arraes e Humberto Costa (Reprodução/Redes sociais | Marcelo Camargo/Agência Brasil)
A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (28), aponta que Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) lideram a corrida pelas duas vagas ao Senado em Pernambuco nos quatro cenários elaborados pelo levantamento.
Com nível de 95% de confiança, a pesquisa foi realizada de 22 a 26 de julho. O levantamento entrevistou 900 pessoas. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos.
O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-09649/2026.
Veja como fica a disputa nos quatro cenários:
Cenário I
- Marília Arraes (PDT): 19%
- Humberto Costa (PT): 12%
- Mendonça Filho (PL): 8%
- Eduardo da Fonte (PP): 6%
- Miguel Coelho (União): 6%
- Túlio Gadelha (PSD): 4%
- Silvio Nascimento (PL): 2%
- Carlos Sant'Anna (Novo): 0%
- Fernando Dueire (PSD): 0%
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 0%
Indecisos: 18%
Branco/Nulo/Não vai votar: 25%
Cenário II
- Marília Arraes (PDT): 20%
- Humberto Costa (PT): 13%
- Mendonça Filho (PL): 8%
- Eduardo da Fonte (PP): 6%
- Miguel Coelho (União): 6%
- Túlio Gadelha (PSD): 4%
- Silvio Nascimento (PL): 2%
-Carlos Sant'Anna (Novo): 0%
- Fernando Dueire (PSD): não pontuou
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 0%
Indecisos: 17%
Branco/Nulo/Não vai votar: 24%
Cenário III
- Marília Arraes (PDT): 21%
- Humberto Costa (PT): 14%
- Mendonça Filho (PL): não pontuou
- Eduardo da Fonte (PP): 6%
- Miguel Coelho (União): 6%
- Túlio Gadelha (PSD): 4%
- Silvio Nascimento (PL): 3%
- Carlos Sant'Anna (Novo): 1%
- Fernando Dueire (PSD): 0%
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%
Indecisos: 22%
Branco/Nulo/Não vai votar: 22%
Cenário IV
- Marília Arraes (PDT): 21%
- Humberto Costa (PT): 14%
- Mendonça Filho (PL): não pontuou
- Eduardo da Fonte (PP): 6%
- Miguel Coelho (União): 6%
- Túlio Gadelha (PSD): 4%
- Silvio Nascimento (PL): 2%
- Carlos Sant'Anna (Novo): 1%
- Fernando Dueire (PSD): não pontuou
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 0%
Indecisos: 24%
Branco/Nulo/Não vai votar: 22%