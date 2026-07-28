° / °
Política
ELEIÇÕES 2026

Genial/Quaest: Marília Arraes e Humberto Costa lideram disputa pelo Senado em Pernambuco

Os candidatos do PDT e PT aparecem à frente em todos os cenários da pesquisa

Marlon Júlio

Publicado: 28/07/2026 às 08:56

Seguir no Google News Seguir

Marília Arraes e Humberto Costa/Reprodução/Redes sociais | Marcelo Camargo/Agência Brasil

Marília Arraes e Humberto Costa (Reprodução/Redes sociais | Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (28), aponta que Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) lideram a corrida pelas duas vagas ao Senado em Pernambuco nos quatro cenários elaborados pelo levantamento.

Com nível de 95% de confiança, a pesquisa foi realizada de 22 a 26 de julho. O levantamento entrevistou 900 pessoas. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-09649/2026.

 

Veja também:

Veja como fica a disputa nos quatro cenários:


Cenário I

- Marília Arraes (PDT): 19%
- Humberto Costa (PT): 12%
- Mendonça Filho (PL): 8%
- Eduardo da Fonte (PP): 6%
- Miguel Coelho (União): 6%
- Túlio Gadelha (PSD): 4%
- Silvio Nascimento (PL): 2%
- Carlos Sant'Anna (Novo): 0%
- Fernando Dueire (PSD): 0%
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 0%

Indecisos: 18%
Branco/Nulo/Não vai votar: 25%

Cenário II

- Marília Arraes (PDT): 20%
- Humberto Costa (PT): 13%
- Mendonça Filho (PL): 8%
- Eduardo da Fonte (PP): 6%
- Miguel Coelho (União): 6%
- Túlio Gadelha (PSD): 4%
- Silvio Nascimento (PL): 2%

-Carlos Sant'Anna (Novo): 0%
- Fernando Dueire (PSD): não pontuou
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 0%

Indecisos: 17%
Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Cenário III

- Marília Arraes (PDT): 21%
- Humberto Costa (PT): 14%
- Mendonça Filho (PL): não pontuou
- Eduardo da Fonte (PP): 6%
- Miguel Coelho (União): 6%
- Túlio Gadelha (PSD): 4%
- Silvio Nascimento (PL): 3%
- Carlos Sant'Anna (Novo): 1%
- Fernando Dueire (PSD): 0%
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 1%

Indecisos: 22%
Branco/Nulo/Não vai votar: 22%

Cenário IV

- Marília Arraes (PDT): 21%
- Humberto Costa (PT): 14%
- Mendonça Filho (PL): não pontuou
- Eduardo da Fonte (PP): 6%
- Miguel Coelho (União): 6%
- Túlio Gadelha (PSD): 4%
- Silvio Nascimento (PL): 2%
- Carlos Sant'Anna (Novo): 1%
- Fernando Dueire (PSD): não pontuou
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 0%

Indecisos: 24%
Branco/Nulo/Não vai votar: 22%


eleições 2026 , Pernambuco , pesquisa , Senado
Mais de Política
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP