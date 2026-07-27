Avante oficializa candidaturas em convenção estadual nesta terça-feira no Recife

Convenção ocorre pouco mais de uma semana após o Encontro Estadual promovido pelo Avante

Partido deve reafirmar apoio à candidatura do deputado federal Túlio Gadelha (PSD) ao Senado (Foto: Divulgação/Avante)

O Avante Pernambuco realiza, nesta terça-feira (28), sua convenção estadual para oficializar as candidaturas da legenda nas eleições de 2026. O evento acontece na sede estadual do partido, no bairro da Torre, Zona Norte do Recife, reunindo dirigentes, parlamentares e filiados.

A expectativa é que a convenção confirme os nomes que disputarão vagas na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e na Câmara Federal, além de reforçar a estratégia eleitoral da sigla para o pleito deste ano. O encontro integra o calendário das convenções partidárias, etapa obrigatória para a homologação das candidaturas antes do registro junto à Justiça Eleitoral.

A convenção ocorre pouco mais de uma semana após o Encontro Estadual promovido pelo Avante, que reuniu prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, pré-candidatos e lideranças de diversas regiões do estado. Na ocasião, o presidente estadual do Avante, Sebastião Oliveira, e o deputado federal Waldemar Oliveira reafirmaram o apoio do partido à candidatura do deputado federal Túlio Gadelha (PSD) ao Senado.

Com a convenção do Avante, avança o calendário de homologação das candidaturas em Pernambuco. No sábado (1º), será a vez de União Brasil e Progressistas realizarem suas convenções específicas, enquanto o PSB dará início à programação que confirmará a candidatura de João Campos ao Governo de Pernambuco.

No domingo (2), o PSD reúne filiados e dirigentes em convenção no Parador, no Bairro do Recife, para homologar a candidatura da governadora Raquel Lyra à reeleição. O encontro também deve confirmar os candidatos proporcionais da sigla e ocorre em meio às definições da chapa majoritária governista, especialmente em relação às vagas para o Senado.