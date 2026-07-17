Avante realiza encontro estadual e oficializa apoio à pré-candidatura de Túlio Gadêlha

O evento, que está previsto a partir das 12h no Recife Expo Center, na área central do Recife, deve reunir prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças partidárias

Sebastião Oliveira, presidente estadual do Avante (Divulgação/Avate)

O Avante realiza, neste sábado (18), o encontro estadual da legenda em Pernambuco. O evento, que está previsto a partir das 12h no Recife Expo Center, na área central do Recife, deve reunir prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças partidárias.

Além da mobilização do projeto político-partidário, o presidente estadual do Avante, Sebastião Oliveira, e o deputado federal Waldemar Oliveira vão oficializar o apoio da legenda à pré-candidatura de Túlio Gadêlha (PSD) ao Senado. A programação também inclui capacitação destinada aos pré-candidatos e às pré-candidatas do partido, com orientações de especialistas nas áreas de comunicação, jurídica e contábil.

Rumo ao Senado

Figura presente na maioria das agendas da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), Túlio Gadelha mira o Senado, juntamente com Miguel Coelho (União), que enfrenta impasses na federação União Progressista. A expectativa é que ambos integrem a chapa majoritária da gestora estadual.

Apesar das movimentações internas e constantes aparições, ainda não há definição dos nomes, que devem ser somente divulgados na convenção partidária do PSD, prevista para 2 de agosto.



