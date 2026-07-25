Luciano Bivar ressalta semelhanças com Humberto Costa e reafirma apoio a Lula
Primeiro suplente de Humberto Costa ao Senado destaca convergência com o petista e confirma voto em Lula
Publicado: 25/07/2026 às 11:13
Luciano Bivar (Sandy James/DP Foto)
Escolhido pelo diretório estadual do PE para ser o primeiro suplente de Humberto Costa na disputa ao Senado, Luciano Bivar ressaltou, em entrevista ao Diario de Pernambuco, as semelhanças com o petista. “Eu acho que a gente tem muita coisa em comum. Ambos somos democratas”, declarou.
Em Pernambuco, a legenda está fechada com a Frente Popular, apoiando à pré-candidatura de João Campos. Contudo, no contexto nacional, segundo o presidente estadual do MDB, Raul Henry, o partido vai liberar os filiados para escolherem quem vão apoiar para presidência.
Ao ser questionado sobre sua posição diante dessa deliberação, Bivar foi categórico: Certamente, vai ser o Lula. Porque é fácil você distinguir entre subserviência e a autonomia, soberania. É fácil você distinguir fazer um governo corrupto é um governo numa linha que obedece preceitos republicanos. Não somos um grupo entreguista, subserviente e muito menos alienado”, frisou.
Na manhã deste sábado (25), o MDB de Pernambuco realiza a convenção partidária. O evento, realizado na Câmara Municipal do Recife, na área central, vai oficializar as candidaturas a deputados estaduais e federais, como também o nome de Luciano Bivar como primeiro suplente de Costa.