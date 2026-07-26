João Campos e Raquel Lyra marcam presença na 56ª Missa do Vaqueiro, em Serrita

O postulante ao governo de Pernambuco, João Campos, foi um dos primeiros a chegar à missa, acompanhado de Carlos Costa, Marília Arraes e Humberto. Raquel Lyra e Priscila Krause apareceram juntas em um vídeo publicado nas redes sociais

Pré-candidatos marcam presença na Missa do Vaqueiro, em Serrita (Fotos: Crysli Viana e Reprodução/Instagram)

Pré-candidatos pernambucanos marcaram presença na tradicional Missa do Vaqueiro, em Serrita, neste domingo (26). O postulante ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB), foi um dos primeiros a chegar à celebração. O socialista estava acompanhado do pré-candidato à vice, Carlos Costa (Republicanos), Humberto Costa (PT) e Marília Arraes, que disputam as vagas ao Senado.

Na ocasião, o ex-prefeito do Recife se comprometeu a ampliar o apoio do Governo de Pernambuco a esse e outros eventos similares a partir do ano que vem, caso seja eleito. Enquanto Humberto Costa lembrou dos esforços para fortalecer a celebração por meio de recursos do seu mandato e de parcerias com o Governo Federal.

Ao lado dos aliados, Marília Arraes compartilhou registros da celebração nas redes sociais. "É pura emoção fazer parte dessa celebração que guarda a memória, a identidade e a história do nosso Pernambuco", diz trecho da legenda da pré-candidata.

A governadora e pré-candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), no início da tarde, também publicou um vídeo no evento. "Que emoção viver a 56ª Missa do Vaqueiro, minha gente. Faltam palavras para explicar. É de Serrita! É de Pernambuco", escreveu.

A vice-governadora, Priscila Krause (PSD), também marcou presença na celebração. "Memorial de fé. A dignidade do sertanejo. 56ª Missa do Vaqueiro, em Serrita". Túlio Gadêlha, pré-candidato ao Senado, foi outro nome que compareceu ao evento, mas antes da chegada da governadora. "Salve a memória de Raimundo Jacó, Luiz Gonzaga, do poeta Pedro Bandeira e do Padre João Candido. Salve nossa gente sertaneja!".