Ivan Moraes participa de ato contra projeto de privatização do bairro de Santo Antônio

Segundo Ivan Moraes, objetivo da mobilização foi reforçar a discussão sobre o uso dos espaços públicos e incentivar novas ações no centro da cidade

Pré-candidato também fez críticas às gestões do PSB no Recife e relembrou declarações do ex-prefeito João Campos sobre o projeto (Foto: Roberta Cardoso)

O pré-candidato ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL) participou, neste domingo (26), de um ato no centro do Recife contra o projeto do chamado Distrito Guararapes, proposta que prevê uma parceria público-privada (PPP) para a requalificação e exploração comercial de uma área do bairro de Santo Antônio.

A mobilização foi organizada pelo movimento Ocupe Guararapes e reuniu representantes de movimentos sociais, como MTST, Vida Sem Concessão, integrantes da Cozinha Solidária e o Grupo Bote de Teatro. O movimento defende maior participação popular nas discussões sobre o futuro da região central da capital.

Durante o ato, Ivan Moraes criticou o modelo proposto para o projeto e afirmou que a iniciativa prioriza interesses privados sem ampliar o debate com a população. O pré-candidato também fez críticas às gestões do PSB no Recife e relembrou declarações do ex-prefeito João Campos (PSB) sobre questionamentos relacionados ao processo.

"Como de praxe nos governos do PSB, o Distrito Guararapes vai beneficiar a iniciativa privada, vai mexer com uma parte importante da cidade e tudo isso negligenciando o debate com a população. Lembro bem que o ex-prefeito chamou de 'lacração' a crítica a esse processo de privatização", afirmou.

Segundo Ivan, o objetivo da mobilização foi reforçar a discussão sobre o uso dos espaços públicos e incentivar novas ações no centro da cidade. Ele defendeu que a região seja tratada como espaço de convivência, cultura e acesso da população, e não apenas sob a perspectiva da exploração econômica.

Também participaram da atividade os pré-candidatos à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) Mari Lessa e Daniel Valença, ambos da federação PSOL/Rede, além do pré-candidato a deputado estadual pelo PT Josuel Santos. O ex-deputado federal Fernando Ferro e o vice-presidente estadual do PT, Pedro Alcântara, também estiveram presentes.