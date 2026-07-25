"Um governo de promessa e fachada", diz Álvaro Porto sobre Raquel Lyra

Em convenção do MDB, presidente da Alepe diz que gestão estadual foi marcada por "inércia" e reforça aliança com a Frente Popular

Álvaro Porto, presidente da Alepe (Sandy James/DP Foto)

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto (MDB), classificou o governo de Raquel Lyra (PSD) como uma gestão de “promessa e fachada”, durante participação na convenção do MDB na manhã deste sábado (25).

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, Porto, que apoiou Raquel Lyra nas eleições de 2022, falou que se decepcionou com a gestora e com a “inércia do governo”.

“Na época, a gente precisava tomar uma decisão e a gente tomou. Ela não tinha para onde ir e a gente veio e colocou o partido junto. Depois vieram as decepções e a inércia do governo. Agora, nós estamos com João Campos e achamos que esse é o melhor para Pernambuco”.

O presidente da Alepe também falou sobre a construção da aliança entre o MDB e a Frente Popular, ao lado do PSB, com apoio à candidatura de João Campos. “Depois de conversas com reuniões com o presidente Raul Henry e também com todos os pré-candidatos, nós fizemos uma avaliação que apontou que nós devemos seguir na coligação com a Frente Popular”.