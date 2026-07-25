Raquel Lyra diz sentir "frio na barriga" às vésperas de convenção do PSD

Governadora afirma que evento do dia 2 de agosto será um momento de reflexão sobre a gestão e de demonstração de união da base política para a disputa eleitoral

Governadora Raquel Lyra afirmou sentir um "frio na barriga" a uma semana da convenção estadual do PSD (Foto: Reprodução)

A uma semana da convenção estadual do PSD que deve oficializar sua candidatura à reeleição ao Governo de Pernambuco, a governadora Raquel Lyra afirmou viver a expectativa para o evento com um “frio na barriga”. Segundo ela, o encontro marcado para o próximo dia 2 de agosto, no Parador, no Bairro do Recife, representa um momento de balanço da gestão e de preparação para a nova etapa da campanha eleitoral.



“No momento é um frio na barriga danado, como se fosse um momento de Ano Novo, onde a gente também fica refletindo sobre o que fez, o que nos trouxe até aqui e o que nos move para daqui adiante. Então, no próximo dia 2 vamos estar lá e fazer uma linda festa”, declarou a governadora durante agenda no Sertão.



Raquel aproveitou para convocar apoiadores e lideranças políticas de todas as regiões do estado a participarem da convenção, que marcará o início oficial de sua campanha à reeleição. “Estamos convidando a todos para estarem com a gente. Vai ser no coração do Recife, no Parador, pertinho do Marco Zero. A gente quer Pernambuco todinho lá.”



Ao comentar o significado político do encontro, a governadora disse que pretende transformar a convenção em uma demonstração de unidade entre os partidos que compõem sua base de apoio. Sem mencionar adversários, ela defendeu que as diferenças partidárias não devem se sobrepor aos interesses do estado.



“Cor de bandeira partidária não nos define. Nós estamos aqui para somar com o estado de Pernambuco como um todo. Fizemos isso ao longo desses três anos e meio e estou convidando a todos para que a gente possa estar lá lançando a mensagem para os próximos anos, que eu tenho certeza que serão os melhores anos da história de Pernambuco”, disse.



A convenção do PSD está marcada para as 9h e deverá homologar a candidatura de Raquel Lyra à reeleição, além das chapas proporcionais para a Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.



O evento também é aguardado pela expectativa em torno da definição da composição da chapa majoritária, especialmente da segunda vaga ao Senado, que ainda é objeto de negociações entre os partidos aliados.