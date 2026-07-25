Presidente estadual do MDB, Raul Henry, reforça apoio a João Campos e critica Raquel Lyra

Em convenção, Raul Henry diz que Pernambuco precisa avançar e critica a falta de obras e diálogo na atual gestão estadual

Raul Henry (Sandy Jmaes/DP Foto)

Durante convenção do MDB de Pernambuco, realizada na manhã deste sábado (25), o presidente da legenda, Raul Henry, reforçou o apoio a João Campos (PB) na disputa pelo governo do estado e teceu críticas à gestão da governadora Raquel Lyra (PSD).

“O MDB está fechado com João Campos. João é uma pessoa que tem dado demonstrações importantes de capacidade de gestão. A gestão do Recife tem sido muito elogiada e a gente precisa que Pernambuco avance. O estado precisa de obras, precisa de diálogo”, disse em entrevista exclusiva ao Diario.

Na análise de Raul Henry, os quatro anos de gestão de Raquel Lyra não foi marcada por realizações. “O que nós temos hoje em Pernambuco é um governo que não tem tido nenhuma realização nesss quatro anos. Não tem uma obra estruturante. A duplicação da BR-231 não saiu. A duplicação da PE-90, que sai de Carpina até Toritama, não saiu. Enfim, não tem obras estruturantes. É um governo que não tem diálogo “, frisou.