° / °
Política
APOIO

Presidente estadual do MDB, Raul Henry, reforça apoio a João Campos e critica Raquel Lyra

Em convenção, Raul Henry diz que Pernambuco precisa avançar e critica a falta de obras e diálogo na atual gestão estadual

Elaine Guimarães

Publicado: 25/07/2026 às 10:53

Seguir no Google News Seguir

Raul Henry/Sandy Jmaes/DP Foto

Raul Henry (Sandy Jmaes/DP Foto)

Durante convenção do MDB de Pernambuco, realizada na manhã deste sábado (25), o presidente da legenda, Raul Henry, reforçou o apoio a João Campos (PB) na disputa pelo governo do estado e teceu críticas à gestão da governadora Raquel Lyra (PSD).

“O MDB está fechado com João Campos. João é uma pessoa que tem dado demonstrações importantes de capacidade de gestão. A gestão do Recife tem sido muito elogiada e a gente precisa que Pernambuco avance. O estado precisa de obras, precisa de diálogo”, disse em entrevista exclusiva ao Diario.

Veja também:

Na análise de Raul Henry, os quatro anos de gestão de Raquel Lyra não foi marcada por realizações. “O que nós temos hoje em Pernambuco é um governo que não tem tido nenhuma realização nesss quatro anos. Não tem uma obra estruturante. A duplicação da BR-231 não saiu. A duplicação da PE-90, que sai de Carpina até Toritama, não saiu. Enfim, não tem obras estruturantes. É um governo que não tem diálogo “, frisou.

João Campos , Raquel Lyra , Raul henry , Recife
Mais de Política
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP