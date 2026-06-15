Lula bate martelo e declara apoio a João Campos para governo de Pernambuco

Em vídeo divulgado nesta segunda (15), Lula ressaltou a relação histórica entre o PT e o PSB e relembrou alianças construídas ao longo de sua trajetória política em Pernambuco

Em vídeo, presidente Lula declara apoio ao pré-candidato do PSB ao governo de Pernambuco, João Campos (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou apoio à pré-candidatura do prefeito do Recife, João Campos (PSB), ao Governo de Pernambuco nas eleições de 2026. A manifestação foi feita por meio de um vídeo exibido nesta segunda-feira (15), durante o lançamento do programa de participação popular "Chega Junto Pernambuco", em Gravatá, no Agreste do estado.

A declaração do presidente encerra, ao menos publicamente, as especulações sobre a possibilidade de o petismo dividir seu apoio entre Campos e a governadora Raquel Lyra (PSD), hipótese que vinha sendo ventilada por integrantes da base da gestora estadual diante da aproximação política construída entre ela e o governo federal nos últimos meses.

Na mensagem, Lula ressaltou a relação histórica entre o PT e o PSB e relembrou alianças construídas ao longo de sua trajetória política em Pernambuco. O presidente citou a convivência com o ex-governador Miguel Arraes e destacou a parceria firmada com Eduardo Campos, que governou o estado entre 2007 e 2014.

“O PSB é o nosso maior aliado nacional”, afirmou Lula. “Nós estamos juntos de verdade. O meu partido e eu estamos apoiando João Campos para candidato a governador do estado de Pernambuco. Esse é um compromisso histórico, resultado de uma relação produtiva, de uma relação que deu resultado e que trouxe muita coisa para Pernambuco”, declarou.

A fala foi recebida sob aplausos por militantes e lideranças políticas presentes ao evento, que marcou o lançamento do "Chega Junto Pernambuco", iniciativa que pretende reunir sugestões da população para subsidiar a elaboração do plano de governo do socialista.

O encontro reuniu nomes de diferentes partidos que integram o campo de apoio à pré-candidatura de João Campos. Estiveram presentes o pré-candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), os pré-candidatos ao Senado Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT), além de prefeitos e lideranças políticas de diversas regiões do estado. Segundo a organização, mais de cinco mil pessoas participaram do lançamento.

A iniciativa amplia a estratégia já adotada pelo projeto "Anota Aí", que promove encontros em municípios pernambucanos com espaço aberto para que moradores apresentem demandas e sugestões. O formato remete à antiga Tribuna 40, utilizada por Eduardo Campos durante a campanha de 2006, quando percorria o estado ouvindo reivindicações da população.

Lançado no fim de maio, o "Anota Aí" já passou por municípios como Dormentes, Jaboatão dos Guararapes, Bom Conselho, Salgueiro e São José do Belmonte. A expectativa da equipe de João Campos é utilizar as contribuições coletadas ao longo dos próximos meses como base para a construção do programa de governo que será apresentado durante a campanha eleitoral.

