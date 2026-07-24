Raquel almoça com Miguel. Jurídico ouve o PP

A governadora recebeu Eduardo da Fonte e Lula da Fonte, às 10h, e ainda almoçou com o presidente estadual do União Brasil

Em contagem regressiva para sua convenção, Raquel Lyra foi à mesa com Miguel Coelho e Eduardo da Fonte nesta quinta (23) (Divulgação, Rafael Vieira/DP Foto e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

Após receber, no Palácio do Campo das Princesas, o presidente da Federação União Progressista em Pernambuco, Eduardo da Fonte, e o deputado federal Lula da Fonte, como a coluna antecipara, às 10h desta quinta-feira (23), a governadora Raquel Lyra almoçou com o dirigente estadual do União Brasil, Miguel Coelho. Em jogo, está a vaga do Senado em sua chapa, alvo de disputa ainda entre Eduardo e Miguel.

Em contagem regressiva para sua convenção, marcada para o próximo dia 2, a gestora, na manhã de ontem, não só contemplou os dois lados envolvidos, como encaminhou uma reunião do PP com o Jurídico dela às 18h, também desta quinta-feira (23). Para a reunião, foram escalados, do lado dela, o advogado Leucio Lemos e, do lado dos progressistas, Pietro Duarte. Eduardo e Lula da Fonte também compareceram ao encontro com os advogados na sede do PSD.

Ainda pela manhã, a governadora voltou a cogitar ter duas candidaturas da federação ao Senado, suscitando a hipótese de concorrerem os dois: Eduardo e Miguel. De pronto, o dirigente estadual do PP considerou que isso significaria coligar na majoritária e perder o tempo de rádio e TV do Senado. Não arrodeou e devolveu: “Vou fazer o bom para a senhora e o ruim para mim?”.

A conversa já havia girado em torno do mesmo ponto na reunião em Brasília, quando Raquel fora à mesa com Eduardo, com o deputado federal Fernando Filho, irmão de Miguel, e com os dirigentes nacionais da federação, Antonio Rueda (União) e Ciro Nogueira (PP), além, de André Teixeira, vice-presidente estadual do PSD.

O PP repisou, nesta quinta (23), que o nome indicado e aprovado pela executiva estadual da União Progressista era o de Eduardo da Fonte. Raquel apontou que a data da convenção da federação, prevista para o próximo dia 5, era outro problema aos seus olhos. Foi direta e quis saber o por que de o ato ter sido postergado para três dias depois do dela, se o PP já tinha claro que a apoiaria. A pergunta foi: por que deixar para o último minuto?

Como a coluna cantara a pedra na última quarta (22), o PP estipulara o dia 5 - prazo máximo para os partidos realizarem convenções - mas, no conjunto, já não se descartava antecipar. E isso foi dito, ontem, à governadora. Não foram postos prazos para se bater o martelo, mas o sentimento comum é o de que há pressa, agora, em resolver.

União mantém dia 1



Aos progressistas, Raquel Lyra disse imaginar que os aliados pudessem encerrar suas convenções até o dia 31. Miguel Coelho mantém a convenção do União Brasil no dia 1º, e isso já está alinhado também com a governadora.

Calendário

Não ficou determinada a antecipação da data da convenção da federação, mas a possibilidade de mudar para o mesmo dia da de Raquel Lyra (2), ou para antes, ficou em aberto. O clima do diálogo foi ameno, baixando a temperatura do dia anterior.

Périplo

Ao PP, não resta dúvidas sobre a inviabilidade de se lançar uma candidatura avulsa, caso não se chegue a um consenso na federação. Consultas já foram realizadas pelo conjunto no meio jurídico, passando por Estela Aranha, ministra do TSE, Marilda de Paula Silveira, que presta assessoria jurídica ao União Brasil, e pelo advogado Gustavo Severo.



Cardápio



Ao final do encontro com Raquel, Lula da Fonte e Eduardo ainda subiram para o segundo andar do Palácio das Princesas. Lá, se encontravam os prefeitos e deputados do partido que tiveram café da manhã com Raquel Lyra às 8h, e foi servido um almoço. Mas Raquel não participou. Almoçou com Miguel Coelho.

