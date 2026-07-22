Convenção estadual do PL é marcada para 5 de agosto sem confirmação da vinda de Flávio Bolsonaro

Partido homologará as candidaturas de Sílvio Nascimento ao Senado e dos nomes que disputarão vagas na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa; evento ocorrerá no último dia do prazo da Justiça Eleitoral

Não há confirmação da presença de Flávio Bolsonaro à convenção no Recife (Foto: Beto Barata/ PL)

O Partido Liberal (PL) em Pernambuco definiu para o próximo dia 5 de agosto, último dia do calendário permitido pela Justiça Eleitoral, a realização de sua convenção estadual. Até então, não há confirmação da presença do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) no Recife.

A convenção ocorrerá no mesmo dia em que a Federação União Progressista, formada por União Brasil e Partido Progressistas, também realizará seu encontro estadual. As duas legendas concentram um dos maiores tempos de propaganda eleitoral no rádio e na televisão nesta eleição, o que reforça o peso político das convenções marcadas para a mesma data.

Durante o evento, o PL homologará a candidatura de Sílvio Nascimento ao Senado, além dos nomes que disputarão vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Na chapa para deputado federal, o principal nome é o do presidente estadual do partido, Anderson Ferreira, ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes. Também disputarão a reeleição os deputados federais Mendonça Filho e Coronel Meira.

Já para a Assembleia Legislativa, o destaque da legenda é o atual deputado federal André Ferreira, que tentará uma vaga no Legislativo estadual. Também buscarão a reeleição os deputados estaduais Coronel Alberto Feitosa, Abimael Santos e Nino de Enoque.