Pernambuco registra aumento de 71% no número de eleitores autodeclarados PCDs

Segundo o TSE, Pernambuco registrou o segundo maior crescimento percentual do país e o primeiro no Nordeste

Pessoas com deficiência (PCD) (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Pernambuco registrou aumento de 71% no número de eleitores que se autodeclararam pessoas com deficiência em comparação com as eleições de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizados em 20 de julho deste ano.

Esse índice aponta que o estado passou de 46.326 para 79.648, registrando o segundo maior crescimento percentual do país e o primeiro no Nordeste. No panorama nacional, Pernambuco está atrás somente do Acre, que registrou aumento de 77%.

No Nordeste, apesar de a Bahia e o Ceará apresentarem um quantitativo expressivo de eleitores autodeclarados pessoas com deficiência, o crescimento percentual nos dois estados foi menor do que em Pernambuco, respectivamente, 33% e 25%.

Para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Pernambuco, esse aumento representa uma maior adesão à autodeclaração. O órgão também salienta que essa ampliação não significa, necessariamente, que aumentou o número de PCDs no estado.

Acessibilidade nas eleições

O TRE-PE reforça que a atualização do perfil eleitoral é uma estratégia para garantir os direitos de acessibilidade durante as eleições. A partir das informações declaradas, os Tribunais Regionais conseguem priorizar a alocação de seções eleitorais em locais com rampas, elevadores e outros recursos para eleitores com deficiência.

Para o pleito de 2026, os eleitores que necessitarem de transferência para seções com acessibilidade ou de atendimento especial no dia da votação podem solicitar o ajuste nos canais de atendimento do TRE-PE ou pelo portal do TSE dentro dos prazos do calendário eleitoral.

O programa Seu Voto Importa, criado em 2020 pelo TRE-PE com o nome de Eleições Acessíveis (e incorporado às resoluções das Eleições 2026), disponibiliza transporte individual gratuito no dia da votação para PCDS ou pessoas com mobilidade reduzida que não tenham meios próprios de locomoção.

A iniciativa é destinada também à população de territórios indígenas, de comunidades remanescentes de quilombos e de comunidades tradicionais. A solicitação desse transporte deve ser feita 20 dias antes aos TREs, com confirmação até 48 horas antes da votação.

O serviço pode ser solicitado por meio do cartório eleitoral ou em canais oficiais pelo próprio eleitor, ou por curadora ou curador, apoiadora ou apoiador. O transporte garante o deslocamento de ida e volta entre a residência do votante e a respectiva zona eleitoral.