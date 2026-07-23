PDT Pernambuco realiza convenção partidária junto com o PSB

No evento, será homologada a candidatura de Marília Arraes, presidente estadual da legenda, ao Senado, como também serão oficializados outros nomes que disputarão o pleito em 2026

Marília Arraes concorre ao Senado, ao lado de Humberto Costa, na chapa encabeçada por João Campos. (Sandy James/DP Foto)

O PDT em Pernambuco realiza a convenção partidária nos dias 1º e 2 de agosto, no Clube Internacional, na zona oeste do Recife, juntamente com o PSB. No evento, será homologada a candidatura de Marília Arraes, presidente estadual da legenda, ao Senado, como também serão oficializados os nomes que disputarão os cargos de deputado estadual e federal, além do apoio a João Campos (PSB) e Carlos Costa (Republicanos) no pleito pelo governo do estado.

Conforme o edital de convocação, publicado nesta quinta-feira (23) no Diario de Pernambuco e assinado por Marília Arraes, a reunião terá início às 8h do sábado (1º) e terá como ordem do dia:

Deliberação sobre as coligações para as eleições de 2026;

Oficialização dos candidatos a governador e vice-governador;

Homologação dos postulantes aos cargos de deputado estadual e federal;

Indicação dos representantes e delegados do partido;

Deliberação de outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Outras convenções em Pernambuco

A maratona de convenções partidárias no estado iniciou com o Podemos e com a federação formada pelo PT, PCdoB e PV, Brasil da Esperança, na última segunda-feira (20). Neste sábado (25), na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), localizada na área central do Recife, o diretório estadual do MDB deve anunciar os candidatos que vão compor a chapa majoritária da legenda no estado.

Os partidos dos dois principais postulantes ao Palácio do Campo das Princesas marcaram as convenções para os dias 1º e 2 de agosto. Enquanto o PSB consolida as suas escolhas eleitorais no Clube Internacional, localizado no bairro da Madalena, o PSD utilizará o Clube Português para divulgação da chapa majoritária, na área central do Recife.

Também no dia 1º, o Partido Progressista (PP) e o União Brasil realizam, separadamente, os seus eventos partidários no Recife. No dia 2 do próximo mês, a federação PSOL/Rede realiza a reunião partidária, na Casa Marielle Franco, no bairro do Derby, para oficializar as candidaturas de Ivan Moraes, Alice Gabino, Paulo Rubem Santiago, Jones Manoel e Yasmim Alves.

O Partido Liberal (PL) e a Federação União-PP fecham o período de convenções partidárias no dia 5 de agosto, último dia previsto pelo calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).