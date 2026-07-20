Brasil terá 158,7 milhões de eleitores aptos a votar; Pernambuco supera marca de 7,2 milhões

Pernambuco se consolida como 7º maior colégio eleitoral do país e o 2º do Nordeste

Estatísticas do TSE também apontam mudanças no perfil etário do eleitor brasileiro (Foto: Abdias Pinheiro/SECOM/TSE)

O Brasil chega às eleições de 2026 com 158.745.463 eleitores aptos a votar, um acréscimo de 2,29 milhões de pessoas em relação ao pleito de 2022. Os números foram divulgados nesta segunda-feira (20) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e representam um crescimento de 1,46% do eleitorado nacional.

Em 4 de outubro, os brasileiros irão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

Embora o Sudeste continue concentrando a maior fatia do eleitorado brasileiro, a região registrou uma leve retração no período, passando de 42,64% para 41,78% do total nacional. Já o Norte apresentou o maior crescimento proporcional entre as regiões, com alta de 4,37%, seguido pelo Centro-Oeste, que avançou 3,97%. O Nordeste também cresceu acima da média nacional, reunindo agora 43,5 milhões de eleitores, o equivalente a 27,4% do eleitorado brasileiro.

São Paulo permanece como o maior colégio eleitoral do país, com 34,1 milhões de eleitores, seguido por Minas Gerais (16,4 milhões), Rio de Janeiro (12,9 milhões), Bahia (11,3 milhões) e Paraná (8,6 milhões). Juntos, esses cinco estados concentram mais da metade do eleitorado brasileiro.

Cenário pernambucano

Em Pernambuco, 7.225.744 eleitoras e eleitores estão aptos a participar das Eleições 2026. Os dados também fazem parte das estatísticas oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O estado ultrapassou, pela primeira vez, a marca de 7,2 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar, consolidando-se como 7º maior colégio eleitoral do país e o 2º do Nordeste. Em relação às últimas eleições, de 2024, o eleitorado pernambucano registrou crescimento de 72.873 pessoas, o que corresponde a 1,02% de aumento.

Do eleitorado apto, 6.499.140 têm a biometria cadastrada (89,94%), enquanto 726,604 (10,06%) não registraram seus dados biométricos junto à Justiça Eleitoral. Mesmo sem biometria coletada, os eleitores poderão votar normalmente.

As mulheres seguem como maioria entre as pessoas aptas a votar em Pernambuco. O levantamento também reúne informações sobre faixa etária, escolaridade, pessoas com deficiência, utilização de nome social e distribuição do eleitorado entre os municípios pernambucanos.

Eleitorado brasileiro envelhece

As estatísticas do TSE também apontam mudanças no perfil do eleitor brasileiro. O grupo com 60 anos ou mais cresceu em mais de 4,5 milhões de pessoas desde 2022 e passou a representar 23,6% do eleitorado nacional. Em contrapartida, diminuiu a participação das faixas etárias entre 21 e 34 anos.

Hoje, a maior parcela dos eleitores está entre 40 e 44 anos, faixa que reúne cerca de 16 milhões de pessoas.

Já o eleitorado de até 18 anos apresentou queda de 14,5% em relação à eleição anterior. Apesar da redução, o Nordeste continua concentrando o maior número de jovens aptos a votar nessa faixa etária.

*Com informações do TRE-PE