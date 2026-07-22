Federação União Progressista deve manter neutralidade na eleição presidencial

Presidente do PP, Ciro Nogueira, já teria informado a decisão ao senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro

Senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência (Andressa Anholete/Senado)

A União Progressista, federação formada pelo PP e União Brasil, vai adotar a neutralidade na eleição presidencial deste ano. A posição, inicialmente, é válida para o primeiro turno, mas pode também ser adotada no segundo turno.

A necessidade de liberar as bases da federação nos estados e o fato de as legendas não estarem animadas com a candidatura à presidência do senador Flávio Bolsonaro (PL) foram os motivos que mais pesaram na decisão. As informações foram divulgadas no Blog do Valdo Cruz.

De acordo com a publicação, o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, falou com Flávio nesta quarta-feira (22) e já teria comunicado a decisão da federação ao pré-candidato à presidência.

Na última terça (21), o PL já havia recebido uma recusa da senadora Tereza Cristina (PP) ao convite para ser vice na chapa de Flávio. "Não houve acordo, ela (Tereza) me disse hoje (terça) que é candidata à presidência do Senado, que ela vai disputar a presidência do Senado e que esse é o objetivo dela", declarou o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, em entrevista à CNN Brasil, após se reunir com a parlamentar.

