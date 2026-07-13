PSB e PSD marcam convenções no mesmo dia e acirram disputa eleitoral em Pernambuco

As convenções, além de simbolizarem a força das legendas e a consolidação das alianças, também jogam luz ao xadrez político que envolve os dois principais nomes na disputa pelo governo do estado

Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PT) (Rafael Vieira/DP Foto e Edson Holanda)

O período das convenções partidárias se aproxima. De acordo com o calendário eleitoral, os eventos em que os nomes que devem disputar as eleições 2026 são oficializados iniciam na próxima segunda-feira (20) em todo território nacional.

Em Pernambuco, as convenções, além de simbolizarem a força das legendas e a consolidação das alianças, também jogam luz ao xadrez político que envolve os dois principais nomes na disputa pelo governo do estado: a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB).



Os partidos dos dois postulantes ao Palácio do Campo das Princesas marcaram as convenções para os mesmos dias: 1 e 2 de agosto. Enquanto o PSB consolidará as suas escolhas eleitorais na Clube Internacional, localizado no bairro da Madalena, o PSD utilizará o Clube Português para divulgação da chapa majoritária, na área central do Recife.

Apesar das mesmas datas, João Campos deve participar apenas do primeiro dia da reunião partidária. Pois, no dia 2 de agosto, o socialista marcará presença no lançamento da pré-candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Paulo. Com o adversário fora do estado, Raquel Lyra deve subir ao palanque da convenção pessedista no domingo (2).

O prazo para as legendas realizarem as convenções partidárias se encerra no dia 5 de agosto. No estado, a federação Partido dos Trabalhadores, PV e PCdoB dá início aos eventos, com a oficialização da pré-candidatura de Humberto Costa ao Senado Federal e outros nomes, no dia 20 deste mês. Em seguida, no dia 21 de julho, o Partido Novo divulgará os postulantes. Na mesma semana, no dia 25 do mesmo mês, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o MDB realiza a sua convenção.