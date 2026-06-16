Túlio defende Lula em múltiplos palanques em PE: "Torço para que ele esteja em todos"

O deputado e pré-candidato ao Senado Túlio Gadelha falou sobre o apoio do presidente a João Campos

Túlio Gadelha (PSD) falou sobre o apoio do presidente Lula (PT) a João Campos (PSB) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Menos de 24 horas após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarar, por meio de vídeo, apoio à pré-candidatura de João Campos (PSB), o deputado federal e pré-candidato ao Senado Túlio Gadelha (PSD) salientou que deseja que Lula esteja em mais de um palanque em Pernambuco.

“A gente nunca trabalhou para impedir o presidente Lula de estar no palanque de João [Campos], muito pelo contrário. Quero que o presidente esteja no palanque de João, de Raquel [Lyra], de Ivan [Moares], de todos aqueles que reconhecem os avanços do governo federal”.

Ao Diario, o pré-candidato ao Senado reforçou que esse é o pensamento de quem deseja a reeleição do petista. "Espero que João pensa da mesma forma porque quem quer a vitória de Lula, torce para que ele esteja em todos os palanques, principalmente, aquele que estão bem avaliados pela a população, como Raquel Lyra", assinalou.

“Senador de Pernambuco com apoio da governadora”

Figura presente na maioria das agendas da governadora de Pernambuco, Túlio Gadelha mira o Senado, juntamente Miguel Coelho (União). O parlamentar dispensou o título de “senador de Raquel”. “Eu serei o senador de Pernambuco com apoio da governadora, com apoio de todos aqueles que reconhecem a transformação que tem acontecido em Pernambuco nesses últimos anos”.