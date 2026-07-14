Federação PSOL/Rede divulga chapa majoritária e se coloca como alternativa em Pernambuco

Na ocasião, a federação também divulgou que a realização da convenção partidária será no dia 2 de agosto, mesmo dia das reuniões do PSB e PSD

Chapa majoritária da federação PSOL/Rede em Pernambuco (Rafael Vieira/ DP Foto)

A federação PSOL/Rede divulgou, nesta terça-feira (14), os nomes que compõem a chapa majoritária em Pernambuco. Além da pré-candidatura de Ivan Moraes ao governo do estado, as legendas confirmaram Alice Gabino (Rede) como pré-candidata à vice-governadora. Inicialmente, Gabino havia lançado, em abril deste ano, a pré-candidatura ao Senado, vaga que, agora, passa a ser ocupada por Paulo Rubem Santiago (Rede).

As pré-candidaturas que formam a chapa majoritária foram anunciadas durante coletiva de imprensa, na área central do Recife, que contou também com a presença do presidente estadual da federação, Jerônimo Galvão.

"Tivemos uma série de reuniões da federação para discutir qual seria a melhor chapa para defender a ideia do bem viver em Pernambuco. Nós temos uma chapa que apoia a reeleição do presidente Lula e que defende uma pauta, um projeto à esquerda em Pernambuco. Nós estamos construindo essa caminhada para fazer a diferença. Nessas discussões, ficou decidido que a melhor configuração é Ivan Moraes como pré-candidato ao governo de Pernambuco, Alice Gabino como vice e Paulo Rubem Santiago representando a candidatura ao Senado Federal", declarou Galvão, que é postulante à Câmara dos Deputados.

Na ocasião, a federação também divulgou que a realização da convenção partidária será no dia 2 de agosto, mesmo dia das reuniões do PSB e PSD, na Casa Marielle Franco, na área central do Recife.

Chapa testada nas urnas

Aos 46 anos de idade, a advogada, cofundadora e dirigente da Rede Sustentabilidade em Pernambuco, Alice Gabino, disputa a terceira eleição como vice. Em 2022, ela integrou a chapa da federação que teve como candidato ao governo de Pernambuco João Arnaldo (PSOL). Nas eleições municipais, em 2024, disputou a prefeitura do Recife ao lado de Dani Portela, que na época estava no PSOL.

Durante o anúncio da chapa majoritária, Gabino salientou que os nomes divulgados não são estreantes no processo eleitoral e que já foram "testados nas urnas". "A nossa preocupação é com o povo pernambucano. A nossa chapa está comprometida com a vida das pessoas, com as mulheres, com os jovens, com a população negra e com a política ambiental."

Alternativa em Pernambuco

Buscando apresentar uma via distinta do cenário eleitoral no estado, Ivan Moraes (PSOL) reforçou a união da federação, somada ao apoio do PCB, que integrará a chapa na condição de suplência do Senado. Ao comentar a conjuntura local, o psolista refutou a ideia de que a disputa em Pernambuco se resuma a dois nomes: Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB).

Segundo ele, o projeto da federação vai além das estruturas partidárias tradicionais e busca romper com a lógica acerca das duas candidaturas dominantes. "A gente percebe que as duas pré-candidaturas, ditas favoritas, são duas candidaturas semelhantes que estão disputando a sua narrativa de quem faz a mesma coisa melhor. A gente quer propor diferente, a gente quer ter a possibilidade de fazer com que a população tenha a oportunidade de escolher."

Ainda na análise de Moraes, é fundamental oferecer ao eleitorado de Pernambuco uma alternativa que saia das semelhanças de gestões anteriores. "Ainda tem muita gente achando que só tem duas pré-candidaturas postas, e não tem só elas. Tem uma candidatura de um grupo que vai além das estruturas partidárias e demonstra querer um projeto diferente de verdade."