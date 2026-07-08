Teresa Leitão passa liderança do PT no Senado para Camilo Santana

A mudança vem após a senadora Teresa Leitão assumir a liderança do governo, no Senado, no lugar de Jaques Wagner

Teresa Leitão passa a lidrança do PE no Senado para Camilo Santana (Mariana Leal)

A senadora Teresa Leitão (PT) oficializou a passagem da liderança do PT no Senado para o ex-ministro da Educação Camilo Santana (PT). A divulgação da transição, nesta quarta-feira (8), foi por meio da rede social da petista. A mudança vem após Teresa Leitão assumir a liderança do governo na Casa Legislativa, no último dia 25 de junho, por indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no lugar de Jaques Wagner (PT).

Na publicação, a senadora ressaltou que foi uma "honra" ocupar a função e salientou que Camilo Santana conduzirá a missão "com a sensibilidade, experiência e capacidade de articulação". "Seguimos juntos, somando forças no Senado para defender as prioridades do Brasil e do presidente Lula", escreveu.

A mudança na liderança do PT no Senado marca uma movimentação estratégica da base governista. Com a transição, a legenda mira na consolidação de uma articulação mais robusta no atual cenário legislativo, com as negociações entre o Palácio do Planalto e os parlamentares.

Nome de confiança do presidente Lula, Camilo Santana deve garantir que a bancada petista atue de forma alinhada às expectativas do Executivo, com a responsabilidade de manter a unidade e o posicionamento do grupo no Senado.