Teresa Leitão articula votação da PEC 6x1 e afasta interesse eleitoral no debate

A nova líder do governo no Senado, Teresa Leitão afirmou que o projeto deve ser tratado como uma questão de convicção social e não como mera ferramenta de disputa eleitoral

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) (Rafael Vieira/DP Foto)

Em sua atuação como a nova líder do governo no Senado, a senadora Teresa Leitão (PT) ressaltou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que propõe o fim da jornada de trabalho 6x1, é uma prioridade legislativa. Em entrevista à CNN, a parlamentar afirmou que o projeto deve ser tratado como uma questão de convicção social e não como mera ferramenta de disputa eleitoral.

"Eu não estou tratando do efeito eleitoral. Eu acho que isso a gente tem que afastar. Se alguém está usando isso como plataforma eleitoral, eu acho que não é bom. Isso é mais do que uma plataforma eleitoral. O interesse do governo em aprovar essa PEC, que não é de sua autoria, é de autoria do legislativo, é um interesse de convicção, de convicção de que o conteúdo dessa PEC vai melhorar a vida da sociedade, vai melhorar a vida de nós mulheres, isso vai ter repercussão positiva na família. Pais, mães e filhos vão ter mais tempo de convívio, e a defesa da família está presente em todas as ações do nosso governo", declarou.

Na análise da senadora, a proposta não deve ser tratada sob o calendário eleitoral e ressalta que o pleito não vai atrapalhar "o processo de votação de projetos que são de interesse da população e do povo". "Essa PEC, para mim, se insere nesse contexto. A gente vai ter que ter muita articulação para o tempo calendário não ser maior do que o tempo político e para o tempo político ajudar o tempo calendário. Eu não quero tratar dessas duas questões com o antes ou depois da eleição, porque não estou tratando do efeito eleitoral".

Para Teresa Leitão, há necessidade de o Senado destravar o projeto, já aprovado na Câmara dos Deputados. "A Câmara já aprovou. Então, o Senado precisa também destravar o que está travado. Se der tempo da gente votar agora, até antes do recesso, dar os primeiros passos, ótimo. Senão, a gente vai; o recesso termina em 31 de julho. E nós vamos trabalhar com essa realidade".

Reunião com Alcolumbre

Na última quarta-feira (1), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), reuniu-se com representantes de centrais sindicais para tratar da PEC que põe fim à escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho. O encontro também contou com a presença da senadora Teresa Leitão.

Após a reunião, a parlamentar declarou à imprensa que a proposta "não está parada" e que faltam "ajustes" na tramitação do texto. "Os procedimentos que faltam são ajustes que faremos na tramitação. Com toda a boa vontade, com toda a consciência da importância dessa PEC", disse na ocasião.