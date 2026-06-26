Teresa Leitão diz que vídeo de Lula com apoio a João "causou rebuliço na política"

Nova liderança do governo no Senado, Teresa Leitão, comentou sobre as críticas dos aliados da governadora Raquel Lyra (PSD) ao material do presidente

Teresa Leitão e João Campos (Divulgação)

A nova liderança do governo no Senado, Teresa Leitão (PT), comentou, na última quinta-feira (25), sobre as críticas dos aliados da governadora Raquel Lyra (PSD) ao vídeo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em apoio à pré-candidatura de João Campos ao governo de Pernambuco. Segundo a senadora, o material causou "rebuliço na política" e a oposição usou de malabarismos textuais para minimizar a aliança entre o núcleo petista e o PSB.

“O presidente Lula disse que ele e o PT estão com João Campos e nunca vi um vídeo de 30 segundos causar tanto rebuliço na política de Pernambuco. Teve comentarista de vídeo. Teve interpretação de texto. ‘Lula não disse isso, Lula disse aquilo’. Teve interpretação de feição. ‘Lula sorriu ou não sorriu? Mostrou os dentes ou não mostrou? Estava feliz ou não estava feliz?”, ironizou a senadora.

A colocação da petista pode ser entendida como uma resposta ao vídeo divulgado pelo deputado federal Túlio Gadêlha, na semana passada, em que ele alegou que Lula não estava feliz no conteúdo exibido durante o lançamento do "Chega Junto Pernambuco", em Gravatá, no Agreste do estado.

"Eu sou amigo de Lula, eu conheço ele e quem conhece Lula um pouquinho sabe que ele não estava feliz quando gravou aquele vídeo. Ele precisou gravar aquele vídeo por conta desses acordos de aliança política partidária", disse o parlamentar na postagem.

Disputa eleitoral

De acordo com Teresa Leitão, a campanha eleitoral no estado deve ser marcada pela comparação entre gestões, estratégia que já vem sendo adotada pelo PSD. Ademais, a senadora aponta que a oposição não tem chapa definida. Em diversas entrevistas, Raquel Lyra tem evitado falar diretamente sobre o pleito ou nomes que devem compor a chapa majoritária. Contudo, ressaltou em recente declaração em uma rádio que "não haverá surpresas".

"O time de lá não pode dizer como é que vai jogar porque a escalação está difícil (...) O time aqui está escalado”, declarou na presença de João Campos, do pré-candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), do senador e pré-candidato à reeleição Humberto Costa (PT) e da pré-candidata a senadora Marília Arraes (PDT).