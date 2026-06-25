"Agradeço a Lula pela confiança", diz Teresa Leitão, nova líder do governo no Senado

No texto, Teresa Leitão ressaltou que conversou com o chefe do Executivo e afirmou que assumirá a função com os princípios que sempre a orientaram na trajetória política

Teresa Leitão está em seu primeiro mandato como senadora. Foi eleita em 2022, após 20 anos como deputada estadual em Pernambuco (Foto: Saulo Cruz/Agência Senado)

A senadora pernambucana Teresa Leitão (PT) usou as redes sociais para agradecer ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo convite para assumir a liderança no governo no Senado. A confirmação veio na manhã desta quinta-feira (25). No texto, a petista ressaltou que conversou com o chefe do Executivo e afirmou que assumirá a função com os princípios que sempre a orientaram na trajetória política.

"Agradeço ao presidente Lula pela confiança ao me convidar para assumir a liderança do governo no Senado. Conversamos nesta manhã, quando afirmei que assumo essa missão com os princípios que sempre orientaram a minha trajetória pública: lealdade, diálogo, disciplina e trabalho".

Além disso, a senadora reforçou que atuará para fortalecer a articulação entre o Palácio do Planalto, a base aliada e os parlamentares, salientando os líderes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União). Em outro trecho, ela aponta que vai contribuir para a construção de consensos e para o avanço de pautas tanto do interesse do governo quanto da população.

No texto, ela cita como uma das pautas principais o fim da escala 6x1 e a PEC da Segurança Pública, além de "outras medidas voltadas ao desenvolvimento do país, à justiça social e à melhoria da qualidade de vida da população".

Também nas redes sociais, o perfil PT no Senado celebrou a escolha e apontou que Teresa Leitão é a primeira mulher a assumir a liderança do governo na Casa Legislativa.