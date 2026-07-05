Lula presta homenagem a Waldemar Borges: "Defensor da democracia"

O deputado Waldemar Borges morreu no último sábado (4) aos 67 anos

Lula e Waldemar Borges. (Foto: Divulgação)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestou pesar pela morte do deputado estadual Waldemar Borges, ocorrida no sábado (4). A homenagem foi publicada neste domingo (5) na rede social X, antigo Twitter.

Na mensagem, Lula destacou a atuação política de Waldemar Borges e o classificou como uma das principais lideranças do PSB em Pernambuco e um defensor da democracia.

"Quero expressar meus sentimentos pelo falecimento do deputado estadual Waldemar Borges, uma das principais lideranças do PSB em Pernambuco e grande defensor da democracia", escreveu o presidente.

Lula também prestou solidariedade à esposa do parlamentar, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e aos filhos Walzinho, Mariana e Luana.

"À sua esposa, a querida companheira Luciana Santos, e aos seus filhos Walzinho, Mariana e Luana, deixo um abraço forte e caloroso, que estendo a todos seus amigos e companheiros de luta", publicou.

A ministra respondeu a Lula no X. "Obrigada, presidente", assinalou.

Despedida na Alepe

Waldemar Borges morreu neste sábado (4), aos 67 anos, após enfrentar um câncer. A morte foi comunicada pela família por meio de uma nota de pesar, na qual o deputado foi lembrado como uma das figuras mais íntegras e dedicadas da política pernambucana.

O velório foi realizado na manhã deste domingo (5), na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), reunindo familiares, amigos, autoridades e lideranças políticas que prestaram as últimas homenagens ao parlamentar.

Após a cerimônia na sede do Legislativo estadual, o corpo de Waldemar Borges foi levado para o Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife, onde ocorreu o sepultamento.

Ao longo do fim de semana, a morte do deputado provocou manifestações de pesar de diversas autoridades, entre elas a governadora Raquel Lyra, o ex-prefeito do Recife João Campos, parlamentares estaduais e federais, além de representantes de diferentes partidos políticos, que destacaram sua trajetória de quase 40 anos na vida pública.

