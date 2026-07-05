Velório de Waldemar Borges reúne familiares, amigos e políticos na Alepe

Conhecido como "Wal", Waldemar Borges deixa a esposa, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, além dos filhos Walzinho, Mariana e Luana

Velório do deputado Waldemar Borges na Alepe (Maurício Ferry/DP Foto)

Familiares e amigos de Waldemar Borges, assim como diversos nomes da política do estado, se despedem, neste domingo (5), do deputado estadual, que faleceu no sábado (4), aos 67 anos. O velório está sendo realizado na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Conhecido como "Wal", Waldemar Borges deixa a esposa, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, além dos filhos Walzinho, Mariana e Luana.

Ele estava no quarto mandato consecutivo de deputado estadual. Foi líder do governo de Eduardo Campos e João Lyra, exercendo a mesma função por dois anos no governo de Paulo Câmara.

Na despedida, o ex-governador e atual presidente do Banco do Nordeste do Brasil falou sobre o legado deixado pelo deputado. “Era um exemplo para todos nós, por integridade, por forma de pensar, sempre sendo muito generoso. Hoje ele parte, mas vai deixar ensinamentos que ficam para a vida toda. Eu fui amigo de Wal, independente da política, e vou levar essa amizade junto com tudo aquilo que ele nos ensinou quando esteve aqui entre nós. O dia de hoje é para nos solidarizar com Luciana, com os filhos, porque vai ser realmente uma perda muito grande para todos nós”.

Já João Campos, ex-prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, destacou a importância de Waldemar Borges para a política: “É um dia muito triste para todos nós, perder alguém do tamanho de Wal, alguém que lutou pela redemocratização, que lutou sempre em favor dos mais necessitados, que foi uma pessoa muito amorosa, combativa, cheia de convicção, fez a boa política”.

João Campos falou, ainda sobre a relação pessoal que tinha com o deputado, com quem esteva há apenas alguns dias. “Eu tive a oportunidade de desfrutar de amizade pessoal com ele. Há dois dias eu fiz questão de ir lá no hospital, dar um abraço nele, ainda conversar num momento de lucidez e agradecer”.

De acordo com o ex-prefeito, o PSB realizará uma homenagem a Waldemar Borges na Convenção Nacional do partido, marcada para o mês de julho.

Luto oficial em Pernambuco

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), lamentou, no sábado (4), a morte de Waldemar Borges e decretou luto oficial de três dias.

A manifestação foi feita por meio de uma nota de pesar divulgada pelo Governo de Pernambuco. No texto, Raquel destacou a convivência que teve com Waldemar Borges durante o período em que ambos integraram a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

"Fomos colegas na Assembleia Legislativa e tivemos um convívio marcado pelo respeito e amor a Pernambuco", afirmou a governadora.

Segundo o Governo, o decreto de luto oficial é uma forma de reconhecer a trajetória pública de Waldemar Borges, que construiu uma carreira de quase quatro décadas na política pernambucana e exercia mandato como deputado estadual.

Na nota, a governadora também prestou solidariedade aos familiares e amigos do parlamentar.

"Que Deus console o coração da sua esposa, a ministra Luciana Santos, seus filhos, inúmeros amigos, seu time e todos os pernambucanos que lamentam sua partida", escreveu.