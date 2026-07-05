PSB fará homenagem a Waldemar Borges durante convenção nacional, diz João Campos

Waldemar Borges faleceu no sábado (4), aos 67 anos. O velório está sendo realizado neste domingo (5), na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe)

O deputado Waldemar Borges tinha 67 anos. (Foto: Divulgação)

O ex-prefeito do Recife e presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) anunciou que o partido realizará uma homenagem a Waldemar Borges durante sua Convenção Nacional, marcada para o mês de julho.

O deputado estadual faleceu no sábado (4), aos 67 anos. O velório está sendo realizado neste domingo (5), na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Na ocasião, João Campos destacou a importância de Waldemar Borges para a política: “É um dia muito triste para todos nós, perder alguém do tamanho de Wal, alguém que lutou pela redemocratização, que lutou sempre em favor dos mais necessitados, que foi uma pessoa muito amorosa, combativa, cheia de convicção, fez a boa política”.

Ele falou, ainda sobre a relação pessoal que tinha com o deputado, com quem esteva há apenas alguns dias. “Eu tive a oportunidade de desfrutar de amizade pessoal com ele. Há dois dias eu fiz questão de ir lá no hospital, dar um abraço nele, ainda conversar num momento de lucidez e agradecer”.

Conhecido como "Wal", Waldemar Borges deixa a esposa, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, além dos filhos Walzinho, Mariana e Luana.

Ele estava no quarto mandato consecutivo de deputado estadual. Foi líder do governo de Eduardo Campos e João Lyra, exercendo a mesma função por dois anos no governo de Paulo Câmara.

Na despedida, o ex-governador e atual presidente do Banco do Nordeste do Brasil falou sobre o legado deixado pelo deputado. “Era um exemplo para todos nós, por integridade, por forma de pensar, sempre sendo muito generoso. Hoje ele parte, mas vai deixar ensinamentos que ficam para a vida toda. Eu fui amigo de Wal, independente da política, e vou levar essa amizade junto com tudo aquilo que ele nos ensinou quando esteve aqui entre nós. O dia de hoje é para nos solidarizar com Luciana, com os filhos, porque vai ser realmente uma perda muito grande para todos nós”.

