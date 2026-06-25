Lula anuncia pernambucana Teresa Leitão como nova líder do governo no Senado

A indicação da senadora acontece após o senador Jaques Wagner (PT-BA) ter deixado o cargo. A saída se deu após o desgaste provocado pela operação da Polícia Federal da qual foi alvo

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) será a líder do governo no Senado a partir de agora (Rafael Vieira)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira, 25, que a senadora Teresa Leitão (PT-PE) será a líder do governo no Senado a partir de agora. O anúncio foi feito em uma curta publicação no X.

"Designei a senadora Teresa Leitão (PT-PE) para assumir a liderança do governo no Senado com a missão de articular o debate e a aprovação de projetos de interesse da população brasileira que estão em tramitação, como o fim da escala 6 por 1 e a PEC da Segurança, entre outros", disse o presidente.

Teresa Leitão está em seu primeiro mandato como senadora. Foi eleita em 2022, após 20 anos como deputada estadual em Pernambuco.

A indicação da senadora como nova líder do governo acontece após o senador Jaques Wagner (PT-BA) ter deixado o cargo na quarta-feira, 24, após o desgaste provocado pela operação da Polícia Federal da qual foi alvo no dia 18 deste mês.