Silvio Costa Filho é o novo líder da maioria na Câmara dos Deputados

A partir dessa deliberação, Silvio Costa Filho passa a comandar, já na próxima semana após a reunião de líderes, um bloco suprapartidário formado por quase 300 parlamentares

Ex-ministro Silvio Costa Filho (Divulgação)

O ex-ministro e deputado federal, Silvio Costa Filho (Republicanos), foi escolhido como o novo líder da maioria na Câmara dos Deputados. A indicação vem cerca de dois meses após o parlamentar deixar o Ministério de Portos e Aeroportos. A partir dessa deliberação, Silvio Costa Filho passa a comandar, já na próxima semana após a reunião de líderes, um bloco suprapartidário formado por quase 300 parlamentares.

Ao falar sobre a indicação, o ex-ministro destacou a confiança recebida dos deputados, como também do presidente da Câmara, Hugo Motta. “Recebo essa missão com muita gratidão e senso de responsabilidade. Quero agradecer ao presidente Hugo Motta e aos deputados e deputadas pela confiança na nossa indicação para liderar a Maioria na Câmara. Vamos trabalhar com diálogo, equilíbrio e compromisso com o Brasil”.

Segundo o parlamentar, ao se tornar o novo líder da maioria na Câmara, pretende atuar mediante o consenso. Ainda conforme Silvio Costa Filho, a finalidade é garantir o avanço de pautas às quais são consideradas como prioritárias para o desenvolvimento do país.

“Nosso compromisso será o de construir pontes entre o Executivo, Legislativo e Judiciário, promover o entendimento entre as diferentes correntes políticas e trabalhar para avançar em pautas importantes para o Brasil. O diálogo será sempre o nosso principal instrumento para ajudar o país a crescer, gerar oportunidades e melhorar a vida da população", salientou.