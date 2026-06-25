Flávio Bolsonaro responde a Michelle e fala em 'gesto não correspondido'

Pré-candidato disse que "nunca" desrespeitou, maltratou e humilhou uma mulher na vida, e "jamais o faria com a esposa do meu próprio pai"

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Andressa Anholete/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro publicou, no final da noite da quarta-feira (24), uma carta aberta em resposta à Michelle Bolsonaro após a ex-primeira-dama divulgar um vídeo relatando ter sido humilhada pelo pré-candidato à Presidência.

Mais cedo, durante uma live antes do início do jogo da seleção brasileira contra a Escócia, Flávio já havia declarado que "nada nem ninguém" o aborrece. No texto, o pré-candidato diz que "nunca" desrespeitou, maltratou e humilhou uma mulher na vida. "Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai".

As divergências entre ele e Michelle são parte de um processo natural, argumenta Flávio. Mas mesmo que "pessoas comprometidas com o mesmo propósito enxerguem caminhos diferentes para chegar ao melhor resultado", o "foco" é "livrar" o Brasil "de Lula e do PT".

O senador disse ainda que tentou convidar a ex-primeira-dama para participar de uma reunião com as lideranças femininas conservadoras, mas que ela nem atendeu a ligação nem respondeu a mensagem. "Fiz mais um gesto não correspondido", enfatizou.

Em um vídeo publicado na tarde desta quarta, Michelle disse que Flávio a humilhou durante uma ligação. O senador teria dito que "seria melhor" que a ex-primeira-dama ficasse "de fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política", relatou.

A conversa teria acontecido após Michelle, no início de dezembro do ano passado, criticar publicamente a decisão do diretório cearense do PL de apoiar candidatura de Ciro Gomes ao governo do estado. Enquanto Flávio disse que a madrasta atropelava a vontade do pai, Eduardo classificou o posicionamento como "injusto e desrespeitoso" com o deputado André Fernandes, que teria articulado o apoio do PL a Ciro.