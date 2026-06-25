Flávio Bolsonaro cumpre agenda em Pernambuco no dia 9 de julho

A presença do senador em Pernambuco foi confirmada após reunião de integrantes da bancada estadual e federal do PL

Expectativa da legenda é que a vinda de Flávio Bolsonaro marque uma nova etapa de mobilização do partido em Pernambuco (Foto: Saulo Cruz/Agência Senado)

O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), vem a Pernambuco no dia 9 de julho, segundo o PL Pernambuco. Conforme o partido, a agenda servirá como estratégia para fortalecer a presença no estado, como também ampliar o diálogo com lideranças políticas e consolidar a mobilização em torno do projeto nacional da legenda.

A presença do senador em Pernambuco foi confirmada após reunião de integrantes da bancada estadual e federal do PL para discutir o cenário político no contexto regional e alinhar a legenda acerca das eleições de 2026.

“A reunião de hoje foi importante para avançarmos no alinhamento político do PL em Pernambuco diante dos desafios de 2026. Temos clareza do tamanho da nossa responsabilidade e vamos seguir fortalecendo o partido, preparando nossas bases e garantindo que o Estado esteja inserido de forma protagonista no debate nacional”, afirmou o presidente do partido em Pernambuco, Anderson Ferreira.

A expectativa da legenda é que a vinda de Flávio Bolsonaro marque uma nova etapa de mobilização do partido em Pernambuco, além do fortalecimento da direita e construção de um palanque competitivo para o pleito de 2026.