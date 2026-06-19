Raquel Lyra faz elogios a Túlio e diz que "não haverá surpresas" na chapa majoritária

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, tem evitado falar diretamente sobre as eleições, mas faz acenos ao deputado, que é pré-candidato ao Senado

Governadora Raquel Lyra (PSD) ao lado da vice-governadora Priscila Krause (PSD) e os pré-candidatos ao Senado, Miguel Coelho (UB) e Túlio Gadelha (PSD) (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Durante entrevista à Rádio Grande Serra, de Araripina, no Sertão de Pernambuco, a governadora Raquel Lyra teceu elogios ao deputado federal Túlio Gadêlha (PSD). O parlamentar, que é pré-candidato ao Senado, tem marcado presença em quase todas as agendas da gestora estadual e aparece como um dos principais nomes da chapa majoritária no estado ao lado de Miguel Coelho (União).

"Túlio é um cara que tem feito a boa política sempre, defendendo os interesses do povo pernambucano", salientou. Raquel Lyra ressalta que o nome do deputado federal está à disposição da legenda e afirma que ele está apto para disputar qualquer eleição.

"Túlio fez uma escolha por estar aqui junto com a gente. Ele já estava, mas, agora, vindo para o nosso partido, se colocando à disposição para disputar qualquer eleição, como ele pode, inclusive, a de senador. Ele coloca aqui o seu nome à disposição, mas não é só o nome dele, é o que ele representa."

Mesmo evitando falar diretamente sobre o pleito de outubro, Raquel Lyra afirma que os nomes que vão compor a chapa serão apresentados durante as convenções e frisa que "não haverá surpresas". "Vocês sabem que sou pré-candidata e vou disputar essas eleições (...) Vamos apresentar a nossa chapa no momento certo. Não vai haver surpresas."



Na ocasião, a governadora destacou que a relação com Túlio Gadelha iniciou antes das eleições de 2022, quando o parlamentar declarou apoio no segundo turno contra Marília Arraes. "Túlio Gadêlha, ele esteve comigo no segundo turno das eleições em 2022. Mas Túlio já me ajudou quando eu era prefeita de Caruaru. Esse negócio que ele faz de emenda participativa. Eu construí em Caruaru um centro de qualificação da mulher com emenda participativa dele."