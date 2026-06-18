"Não tenho sobrenome político, tenho currículo", diz Romeu Zema em agenda no Recife

Questionado sobre os motivos que levariam os eleitores a optarem por seu nome em vez de outros postulantes da direita, Zema reforçou a imagem de gestor e empresário

Zema afirmou que a passagem por Pernambuco faz parte de uma estratégia de ampliação de sua presença nacional (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Em meio à urgência de parte da direita brasileira que tenta se distanciar do bolsonarismo e atrair o eleitorado antipetista, Romeu Zema (Novo) se posiciona como a solução para o campo conservador. Em agenda por Pernambuco, iniciada nesta quinta-feira (18) no Recife, o ex-governador de Minas Gerais procurou se diferenciar de políticos dito tradicionais, apresentando-se como um gestor oriundo da iniciativa privada e sem vínculos com as estruturas que costuma criticar.

"Eu quero mostrar que sou um candidato diferente de todos os demais. Eu venho do setor privado, montei uma empresa que está lá gerando mais de 5 mil empregos. Em Minas Gerais, eu levei mais de 1 milhão de empregos. E o que o brasileiro mais quer é emprego bom, dignidade e não ter escândalo", afirmou ao Diario.

Questionado sobre os motivos que levariam um eleitor antipetista a optar por seu nome em vez de outros postulantes da direita, Zema reforçou a imagem de gestor e empresário. "Eu não tenho sobrenome político, eu tenho currículo. Minha família nunca dependeu de política. Estou na política para fazer diferente", assegurou ao declarar que sua experiência administrativa representa um diferencial em relação aos demais pré-candidatos.



Acompanhado de lideranças do Novo em Pernambuco, como o presidente estadual da sigla, Técio Teles, e o vereador Eduardo Moura, Zema afirmou que a passagem por Pernambuco faz parte de uma estratégia de ampliação de sua presença nacional. Segundo ele, além dos compromissos no Recife, a programação inclui visitas ao interior do estado. "O motivo de eu estar aqui em Pernambuco hoje é exatamente esse. Vou percorrer o interior. Estou sempre trabalhando. Das sete da manhã às dez da noite, estou em compromissos", disse.

Divergências e críticas ao STF



Durante a entrevista, Romeu Zema também comentou a aproximação de Flávio Bolsonaro (PL) ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro; mais moderado na crítica ao adversário, o presidenciável afirmou que não pretende "passar pano" para possíveis casos de corrupção.



"Eu sou o único pré-candidato que está tendo essa coragem. Parece que os outros estão, na grande maioria, calados. Eu não tenho rabo preso".



O ex-governador voltou a criticar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que continuará se posicionando publicamente sobre temas que considera relevantes. "Minha vida toda foi trabalhar, foi pagar impostos. Agora eu vejo esses ministros do Supremo fazendo essas aberrações e vou ficar calado? Não ficarei", declarou.

