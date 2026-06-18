Presidente do PT no Recife critica uso de Lula pelo PSB: "Lula é do povo"

Osmar Ricardo, que tem participado de eventos ao lado da governadora Raquel Lyra (PSD), defende a estratégia de palanque duplo em Pernambuco

Osmar Ricardo (Rafael Vieira)

O presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) no Recife e vereador Osmar Ricardo criticou o uso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo PSB. Na última segunda-feira (15), durante lançamento de uma plataforma de escuta popular, João Campos exibiu um vídeo de Lula em apoio à sua pré-candidatura.

Nas redes sociais, Osmar Ricardo, que tem participado de eventos ao lado da governadora Raquel Lyra (PSD), defende a estratégia de palanque duplo em Pernambuco. Para ele, atrelar o presidente a Campos é uma "tentativa de transformar Lula em propriedade eleitoral do PSB". Na declaração, a liderança petista na Câmara de Vereadores do Recife salienta que "respeitar Lula não significa entregar Pernambuco de volta ao mesmo grupo de sempre".

"Lula não cabe em apropriação eleitoral, nem pode ser reduzido à estratégia de grupo. Lula representa um povo, uma caminhada e uma luta coletiva muito maior. Como vereador, sigo ao lado das pautas populares, da democracia, dos trabalhadores que ajudam Pernambuco e o Brasil a avançarem. Lula é do povo", frisou.

Mensagem do presidente

Durante evento de lançamento do programa de escuta popular "Chega Junto Pernambuco", em Gravatá, no Agreste, João Campos exibiu uma mensagem do presidente. No vídeo, Lula ressaltou a relação histórica entre o PT e o PSB e relembrou alianças construídas ao longo de sua trajetória política em Pernambuco. Além disso, ele citou a convivência com o ex-governador Miguel Arraes e destacou a parceria firmada com Eduardo Campos, que governou o estado entre 2007 e 2014.

“O PSB é o nosso maior aliado nacional”, afirmou Lula no vídeo. “Nós estamos juntos de verdade. O meu partido e eu estamos apoiando João Campos para candidato a governador do estado de Pernambuco. Esse é um compromisso histórico, resultado de uma relação produtiva, de uma relação que deu resultado e que trouxe muita coisa para Pernambuco", declarou o presidente em sua mensagem.

A declaração do presidente encerra publicamente as especulações sobre a possibilidade de apoio duplo, ou seja, a Campos e Raquel Lyra, hipótese que vinha sendo especulada por integrantes da base da gestora estadual diante da aproximação política construída entre ela e o governo federal nos últimos meses.

Durante entrevista à Rádio Asa Branca, em Salgueiro, no Sertão, Lyra ressaltou que a parceria entre o governo estadual e o federal "continua firme", mesmo após a declaração pública de Lula em apoio à pré-candidatura de João Campos.

Na ocasião, a governadora foi questionada sobre como recebeu a notícia do apoio do presidente ao seu adversário no pleito ao Palácio do Campo das Princesas. Em resposta, Raquel minimizou os efeitos eleitorais e afirmou que nada mudou. "Desde o primeiro momento em que estive lá com ele, no dia 9 de janeiro de 2023, o presidente disse que não faltaria a Pernambuco, que eu procurasse os ministros para poder trabalharmos pelo nosso estado”, disse.