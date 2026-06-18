PL volta a cogitar candidatura própria ao Governo de Pernambuco

Anderson Ferreira e Coronel Alberto Feitosa comentaram sobre a possibilidade de o partido lançar nome ao pleito estadual

Na análise de Anderson Ferreira (à direita), uma candidatura própria no estado servirá para alavancar as intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro (Foto.: Beto Barata/ PL)

O Partido Liberal (PL) não descarta lançar uma candidatura própria ao governo de Pernambuco. Segundo o presidente do PL no estado, Anderson Ferreira, em entrevista à Rádio Folha nesta quinta-feira (18), a definição das pré-candidaturas será após o São João, ou seja, no final deste mês de junho. Inicialmente, uma candidatura no estado havia sido descartada pela legenda.

"Ainda não existe definição. Isso é algo que está sendo articulado, não tem como cravar isso ainda", declarou Ferreira. Na análise do presidente da legenda, uma candidatura própria no estado servirá para alavancar as intenções de voto do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à presidência. Ainda de acordo com Anderson Ferreira, os cenários estão sendo analisados.

Também nesta quinta-feira, o deputado estadual Coronel Alberto Feitosa (PL) afirmou ao Jornal do Commercio que a definição do postulante ao Palácio do Campo das Princesas pode ser decidida no dia 25 de junho e deve ocorrer mediante o encontro de lideranças do PL.

O Diario entrou em contato mais de uma vez com o PL Pernambuco para obter um posicionamento oficial da legenda. Até a publicação da matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto.