Tecio Teles critica aproximação de partidos de direita com João Campos

O presidente estadual do Novo também saiu em defesa de Romeu Zema diante de críticas que o governador mineiro costuma receber por declarações relacionadas ao Nordeste

Teles criticou a hegemonia da família Campos na política pernambucana há muitos anos à frente do estado (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Durante evento com o presidenciável Romeu Zema (Novo) no Recife, o presidente estadual da legenda, Tecio Teles, aproveitou a ocasião para reforçar o discurso de oposição ao grupo político liderado pelo pré-candidato João Campos (PSB) e defender que o partido ocupe um espaço próprio no campo da direita pernambucana.



Com um tom mais incisivo, Tecio criticou lideranças que se apresentam como conservadoras, mas mantêm interlocução com setores da esquerda e com o grupo socialista no estado. "Tem muita gente em partido político aqui de Pernambuco que se diz de direita, mas está conversando com João Campos e com a esquerda. Na verdade, a corrente deles é o pragmatismo político e a conveniência para estar sempre no poder".



Teles criticou a hegemonia da família Campos na política pernambucana há muitos anos à frente do estado. Na sua concepção, é necessário construir uma alternativa ao PSB e à esquerda nas eleições dos próximos anos. "A gente não pode baixar a cabeça e achar que Pernambuco tem dono, porque não tem. Vamos, sim, nos livrar do PT, do PSB e da esquerda", disse durante seu discurso.



O dirigente do Novo também saiu em defesa de Romeu Zema diante de críticas que o governador mineiro costuma receber por declarações relacionadas ao Nordeste. Segundo Tecio, parte das acusações feitas ao pré-candidato presidencial não corresponde ao que foi efetivamente dito por ele.



"Com todo respeito, são sempre as mesmas perguntas. Dizem que ele falou mal do Nordeste. Estou dizendo que não falou. Se tivesse falado, eu seria o primeiro a não recebê-lo aqui", afirmou.

Além do Recife, a agenda de Romeu Zema em Pernambuco também vai contemplar o interior do estado. Nesta sexta (19), em Caruaru, no Agreste pernambucano, Zema se reunirá com representantes do setor empresarial em evento promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic). Já no sábado (20), a programação será dedicada a visitas em polos econômicos e culturais do interior pernambucano, como o Moda Center, em Santa Cruz do Capibaribe.

