"Não muda nada", diz Raquel sobre relação com Lula após vídeo de apoio a João Campos

A governadora Raquel Lyra (PSD) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou, nesta quarta-feira (17), que a parceria entre o governo estadual e federal "continua firme", mesmo após a declaração pública do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB). A declaração foi feita em entrevista à Rádio Asa Branca, em Salgueiro, no Sertão, onde a gestora participou da abertura do São João na noite anterior.

Dois dias antes, Lula manifestou apoio à pré-candidatura do ex-prefeito do Recife. Na mensagem, o presidente ressaltou a relação histórica entre o PT e o PSB e relembrou alianças construídas ao longo de sua trajetória política em Pernambuco.

Na entrevista, a governadora foi questionada sobre como recebeu a notícia do apoio do presidente ao seu adversário no pleito, uma vez que era ventilado que Lula fosse ficar neutro ou ter dois palanques no estado.

“Não muda nada, a gente continua com parcerias firmes com o Governo Federal e o presidente Lula. Desde o primeiro momento em que estive lá com ele, no dia 9 de janeiro de 2023, o presidente disse que não faltaria a Pernambuco, que eu procurasse os ministros para poder trabalharmos pelo nosso estado”, disse, minimizando os efeitos eleitorais da declaração.

Com tal parceria, segundo Raquel, a gestão pôde retomar a Transnordestina, a adutora do Agreste e a Transposição do Rio São Francisco, por exemplo. A governadora ainda citou a construção de duas maternidades que recebem recursos do governo federal.

“Tem gente que quer diminuir isso, e diz: ‘Ah, então não é uma obra sua, é do governo federal’. Não, fui eu. Eu disse que era prioridade para cá, porque eu podia ter botado dinheiro para outra coisa e estamos construindo maternidade”, disse. “Vamos continuar trabalhando firmes, porque enquanto uns falam de eleição, a gente trabalha e entrega, porque eu sou governadora”, declarou.

Apoio de Lula a João

A manifestação de apoio do presidente Lula a João Campos foi feita por meio de um vídeo exibido na segunda-feira (15), durante o lançamento do programa de participação popular “Chega Junto Pernambuco”, em Gravatá, no Agreste do estado.

A declaração de Lula encerra, ao menos publicamente, as especulações sobre a possibilidade de o petismo dividir seu apoio entre Campos e Raquel, hipótese que vinha sendo ventilada por integrantes da base da gestora estadual diante da aproximação política construída entre ela e o governo federal nos últimos meses.

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“O PSB é o nosso maior aliado nacional”, afirmou Lula. “Nós estamos juntos de verdade. O meu partido e eu estamos apoiando João Campos para candidato a governador do estado de Pernambuco. Esse é um compromisso histórico, resultado de uma relação produtiva, de uma relação que deu resultado e que trouxe muita coisa para Pernambuco”, declarou.

A fala foi recebida sob aplausos por militantes e lideranças políticas presentes ao evento.

