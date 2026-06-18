Alepe aprova título de cidadão pernambucano a Zezé Di Camargo

A concessão do título ao cantor sertanejo é uma proposição do deputado estadual Abimael Santos (PL), que alegou que o artista tem forte ligação com Pernambuco

Zezé Di Camargo (Lana Pinho/Divulgação)

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou a concessão do Título Honorífico de Cidadão Pernambucano ao cantor sertanejo Zezé Di Camargo. A aprovação da honraria foi publicada, por meio da Resolução n.º 2207, no Diário Oficial da Alepe desta quinta-feira (18). O título foi proposto pelo deputado estadual Abimael Santos (PL).

No projeto de lei, o parlamentar justifica o título ao artista apontando a relevante "contribuição para a cultura brasileira", como também pela "forte ligação construída ao longo de décadas com o estado de Pernambuco".

Ainda segundo o deputado, o cantor e compositor tem uma relação de anos com o estado e contribuiu para a economia local, "onde realizou inúmeros shows, eventos culturais e apresentações que movimentaram a economia, fortaleceram o entretenimento e aproximaram ainda mais o artista do povo pernambucano".

Para o parlamentar, Zezé é uma referência nacional de "perseverança, superação e valorização das raízes populares brasileiras". Além disso, Abimael Santos salientou a trajetória de vida do sertanejo, que, de acordo com ele, foi "marcada por dificuldades financeiras na infância e pela luta para conquistar espaço no cenário musical".

Conforme a Resolução n.º 728, de 9 de agosto de 2005, disponível no site da Alepe, a concessão de Título Honorífico de Cidadão Pernambucano deve levar em consideração os relevantes serviços prestados ao estado de Pernambuco. Ademais, para receber a honraria, a pessoa física deve atender aos seguintes requisitos: ter residência e desenvolver atividades habituais em Pernambuco por período superior a cinco anos em qualquer tempo e não ter sido condenada criminalmente ou responder a inquérito penal de qualquer natureza.

O título, ainda segundo a resolução, tem o objetivo de "reconhecer e valorizar o trabalho de pessoas que, em qualquer área de atuação, desenvolvam atividades em prol do Estado de Pernambuco". A entrega da honraria é feita pelo presidente da Assembleia Legislativa ou o seu substituto legal, em reunião solene, conforme o regimento interno da Casa.