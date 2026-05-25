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Anderson Ferreira recua do Senado e deve disputar a Câmara Federal

Segundo blog, decisão teria sido comunicada a Valdemar Costa Neto; mudança mexe com os planos do irmão André Ferreira, que deve migrar para a Alepe

Diario de Pernambuco

Publicado: 25/05/2026 às 21:58

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Anderson garantiu que aceita o desafio/Reprodução

Anderson garantiu que aceita o desafio (Reprodução)

O ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes e presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, não será candidato ao Senado Federal. A informação foi dada pelo Blog Dellas. A decisão já teria sido comunicada ao presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, conforme a reportagem.

Ainda segundo o site, o dirigente estadual deve sair candidato a deputado federal no lugar do irmão André Ferreira (PL), que é parlamentar na Câmara Federal. Já André deve ser candidato para a Assembleia Legislativa.

De acordo com o blog, a possibilidade de Anderson preferir concorrer à Câmara Federal já era ventilada mesmo após o incentivo do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL). Segundo a publicação, o recuo teria sido comunicado à direção nacional do PL antes mesmo dos fatos recentes que expuseram conversas do presidenciável com o empresário Daniel Vorcaro.

A apuração do blog aponta que Anderson, supostamente, estaria receoso de que sua desistência fosse interpretada como um “abandono do barco” após Flávio cair nas pesquisas por causa de seu envolvimento com Vorcaro. Por conta disso, conforme a matéria, Anderson teria decidido conversar com políticos do PL de Pernambuco antes de tornar pública sua decisão.

A reportagem afirma ainda que Anderson esperava integrar a chapa majoritária da governadora e pré-candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), “mas perdeu as esperanças depois que ela abriu espaço para o deputado federal Túlio Gadelha, consolidando um vínculo com o presidente Lula”.

O Diario entrou em contato com as assessorias de Anderson e André Ferreira e do PL Pernambuco, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.

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anderson ferreira , André ferreira , Eleição , Senado
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