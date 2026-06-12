Alckmin diz aguardar aval do TCU para retomada da Transnordestina em Pernambuco

Durante agenda no estado, ao lado da governadora Raquel Lyra, Geraldo Alckmin comentou sobre a retomada das obras

Vice-presidente cumpriu uma série de agendas em Pernambuco, nesta sexta-feira (12) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Cumprindo agenda em Pernambuco, nesta sexta-feira (12), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) falou sobre a retomada das obras da Transnordestina em Pernambuco e salientou que aguarda a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). “É natural que o TCU examine o edital, examine o contrato. São vários trechos, esse é o primeiro trecho. Mas o importante é a obra começar, daí terá uma sequência boa”, avaliou Alckmin.

Depoimento aconteceu durante evento de entrega do novo terminal de contêineres do Complexo de Suape, em Ipojuca, no Grande Recife. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), endossou a questão do TCU e apontou que o governo estadual e Ministério dos Transportes estão “tirando todas as dúvidas do TCU” para a continuidade das obras.

“Temos defendido junto ao governo federal, ao presidente Lula, ao ministro George [Santoro] dos Transportes, antes com o Renan [Filho], de que essa é uma obra que já se justifica por si só, que tem demanda de carga”, pontuou a governadora.

No dia 13 de maio deste ano, o TCU determinou que o Ministério dos Transportes e a Infra S.A. suspendesse novos compromissos financeiros relacionados à retomada da construção do ramal, no trecho Salgueiro e Suape. A fiscalização do TCU havia apontado que não existem estudos técnicos, econômicos e ambientais que mostrem que os benefícios sociais do empreendimento superam seus custos.

Vice-presidente Geraldo Alckmin ao lado da governadora Raquel Lyra, nesta sexta (12), durante solenidade do Complexo de Suape (crédito: Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Raquel Lyra destacou a empresa já está contratada para as obras, a portuguesa ACA (Alberto Couto Alves). Apesar da maioria dos trâmites estarem encaminhados, a governadora afirma que não há prazo para a retomada das obras. “Não há prazo. O que o governo [federal] decidiu, segundo a última conversa que eu tive, não só com ministro dos Transportes, mas também da Casa Civil, é aguardar a decisão dos embargos de declaração, da tomada da decisão do relator do caso no Tribunal de Contas da União”.

Uma obra que se arrasta há anos

As obras na Transnordestina foram iniciadas em 2006. O projeto inicial previa a integração do interior do Nordeste ao portos, facilitando escoamento de grãos, minérios e outros produtos. Contudo, as obras foram paralisadas em 2016.



Em Pernambuco, de acordo com a gestão estadual, as obras devem beneficiar 73 quilômetros da Ferrovia Transnordestina, no trecho entre Custódia e Arcoverde, no Sertão pernambucano.