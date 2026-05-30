João Campos diz que quer Transnordestina como obra pernambucana

Em visita a Salgueiro, pré-candidato disse que vai propor que a gestão estadual assuma a construção do trecho pernambucano da ferrovia Transnordestina

Em visita a Salgueiro, pré-candidato disse que compromisso seria uma forma de contribuir com o Governo Federal no destravamento da obra (Foto: Edson Holanda)

SALGUEIRO - O pré-candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) declarou, neste sábado (30), que se eleito governador, vai propor que a gestão estadual assuma a construção do trecho pernambucano da ferrovia Transnordestina como forma de contribuir com o Governo do Brasil no destravamento da obra.

O compromisso foi assumido durante visita a Salgueiro, no Sertão Central. Na cidade, Campos também destacou a necessidade de avançar em temas como a garantia do acesso à água e o enfrentamento ao vazio assistencial na saúde.

Os assuntos foram abordados durante entrevistas concedidas pelo pré-candidato a três rádios locais. João exaltou o posicionamento estratégico de Salgueiro como “coração do semiárido”, já que é na cidade que estão localizados os entroncamentos das BRs-232 e 116 e dos ramais cearense e pernambucano da Transnordestina.

“Fica aqui um compromisso: se for preciso, enquanto governador de Pernambuco, eu pedirei ao Governo Federal que ele transfira a responsabilidade da construção e da concessão da Transnordestina para o estado de Pernambuco, porque não podemos deixar que Pernambuco perca tempo”, afirmou.

*Com informações da assessoria