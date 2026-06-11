Alckmin vem a PE nesta sexta (11) para inaugurar 1º terminal eletrificado da América Latina

Vice-presidente, Geraldo Alckmin (Rafael Vieira/DP Foto)

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) cumpre agenda em Pernambuco nesta sexta-feira (12). Alckmin participará da cerimônia de inauguração do primeiro terminal 100% eletrificado da América Latina, o AMP Terminal, no Porto de Suape, em Ipojuca, no Grande Recife. O evento está previsto para às 11h e também contará com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD).

Com investimento de R$ 2 bilhões, o empreendimento prevê a ampliação em 55% da capacidade operacional do Complexo Industrial Portuário de Suape. A nova estrutura, segundo a gestão estadual, deve fortalecer a competitividade logística do Nordeste e será responsável por conectar Pernambuco a mercados estratégicos da América Latina, América do Norte, Europa e Ásia.

O terminal faz parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Durante a construção, o projeto gerou cerca de 500 empregos diretos e aproximadamente 2 mil indiretos. Já na fase de operação, a estimativa é de cerca de 350 postos de trabalho diretos e aproximadamente 1,4 mil indiretos. O empreendimento é o primeiro terminal portuário da América Latina totalmente eletrificado, utilizando equipamentos que eliminam o uso de combustíveis fósseis e contribuem para a redução das emissões de carbono.