Em ato no Recife, PSB filia lideranças sindicais de todas as microrregiões de Pernambuco

Ato de filiação aconteceu nesta quarta (10), no Recife (Foto: Edson Holanda)

O PSB realizou, nesta quarta-feira (10), um ato de filiação que reuniu mais de 100 lideranças sindicais de todas as microrregiões de Pernambuco. No evento, realizado no Recife, o presidente nacional do PSB e pré-candidato ao governo estadual, João Campos, assinou as fichas de filiação.

De acordo com o partido, o grupo de novos filiados possui representantes de cinco centrais sindicais distintas, entre elas a CUT e a Força Sindical. Além disso, eles atuam em setores que vão da construção civil pesada até o meio rural.

Em sua fala, João Campos defendeu o papel dos sindicatos no cuidado mais próximo com o trabalhador. “É importante a gente ver a presença e a renovação dos quadros do movimento sindical do nosso partido presente em diversas categorias e representatividades geográficas, digamos assim”, disse o ex-prefeito do Recife.

“No Brasil inteiro, o campo sindical é muito importante, pois faz uma defesa e tem um cuidado mais próximo do trabalhador e das pessoas que muitas vezes estão sem oportunidade de trabalho e emprego”, avaliou.

Entre as pautas defendidas pelo movimento estão a valorização do trabalho, a ampliação dos direitos sociais e o apoio às mobilizações pelo fim da escala 6x1.

Também no ato, o secretário sindical nacional do PSB e um dos responsáveis pelo evento, Evaldo Costa, pontuou que os sindicatos e a legenda estão “irmanados” para ajudar a construir e trazer a luta geral para dentro da luta trabalhista e vice-versa.

“A luta dos trabalhadores só anda se a gente tiver governo comprometido com os interesses da classe trabalhadora. E a luta geral só anda se a classe trabalhadora levá-la para dentro das categorias, dentro dos sindicatos, dentro das bases, nas comunidades”, disse.

Além de João Campos e Costa, o evento contou com a participação do deputado estadual e presidente do PSB em Pernambuco, Sileno Guedes, e do secretário sindical estadual, Jackson Bezerra.

