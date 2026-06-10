Raquel Lyra anuncia 203 campos de futebol em Pernambuco com projeto Areninhas

Iniciativa prevê a construção de campos de futebol society em todos os municípios de Pernambuco

O projeto Areninhas prevê a construção de 203 campos de futebol no estado (Foto: Miva Filho/Secom)

A governadora Raquel Lyra (PSD) lançou, nesta quarta-feira (10), o projeto Areninhas, que prevê a construção de 203 campos de futebol em todos os municípios pernambucanos. A iniciativa terá o investimento de R$ 74,3 milhões do Governo de Pernambuco.

De acordo com a gestão, o projeto terá como foco a promoção da convivência comunitária, especialmente entre jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Na avaliação da governadora, as Areninhas vão transformar “o chão de Pernambuco”. “Esses equipamentos têm esse poder, mas as cidades não têm condições de fazer sozinhas. Mais uma vez, o Governo do estado está dando as mãos aos municípios pernambucanos. A gente só tem um estado com cidades justas, onde se permite incluir as pessoas na prática esportiva e no lazer”, afirmou a governadora.

Segundo o governo, os campos terão tamanho padrão de 24 metros de largura por 34 metros de comprimento, uma área total de 665,49 m², contarão com grama sintética e serão cercados por alambrados para garantir a segurança da comunidade.

A obra, que tem prazo de conclusão de 60 dias a partir da assinatura da ordem de serviço, será fiscalizada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). Após estarem prontos, os equipamentos serão geridos pela Secretaria de Esportes. Para a construção do espaço é necessária a manifestação formal de interesse do município, afirma o Governo.

A iniciativa prevê que os municípios de: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR); Caruaru (Agreste Central) e Petrolina (Sertão do São Francisco) terão, cada um, três areninhas; Já em Igarassu, Camaragibe, São Lourenço da Mata (RMR), Vitória de Santo Antão (Mata Sul) e Garanhuns (Agreste Meridional), serão construídas duas Areninhas. Os demais municípios do estado terão uma Areninha, afirma o governo estadual.

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Disputa por "gramados"

No dia anterior, na terça-feira (9), o pré-candidato a governador de Pernambuco, João Campos (PSB), utilizou suas redes sociais para fazer uma promessa semelhante, anunciando que, se eleito, fará “no mínimo 60 gramadões em Pernambuco”.

Na gravação, o ex-prefeito do Recife destacou as intervenções que já realizou na capital e afirmou que levará o modelo para o restante do estado, com foco em infraestrutura e drenagem. “Vamos democratizar o acesso e poder fazer com que os nossos craques tenham verdadeiros estádios para jogar bola, para praticar esporte e para poder fazer muito gol”, diz o pré-candidato no vídeo.

