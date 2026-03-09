Suape recebe equipamentos para se tornar 1º terminal portuário 100% eletrificado da América Latina

Os equipamentos foram fornecidos pela SANY Group e representam um investimento de R$ 241 milhões. Isso faz parte do projeto de implantação do novo terminal da APM Terminals no complexo portuário.

Suape recebeu equipamentos para o terminal portuário (Marina Torres/DP)

A chegada de 28 equipamentos que irão compor a estrutura do primeiro terminal portuário 100% eletrificado da América Latina, foi marcada por um evento realizado nesta segunda-feira (9), no Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros, em Suape, no Grande Recife.

Os equipamentos foram fornecidos pela SANY Group e representam um investimento de R$ 241 milhões. Isso faz parte do projeto de implantação do novo terminal da APM Terminals no complexo portuário.

O empreendimento prevê investimento total estimado em R$ 2,1 bilhões e já se encontra na fase final de construção da infraestrutura principal.

A nova estrutura tem o início das operações previsto para o segundo semestre de 2026. Durante a fase de implantação, a obra já gerou mais de dois mil empregos diretos, além de postos de trabalho indiretos.

Entre os equipamentos que chegaram ao terminal estão dois guindastes STS (Ship to Shore), com lança de 70 metros de alcance operacional e capacidade para operar navios com mais de 366 metros de comprimento, além de sete guindastes RTG (Rubber Tyred Gantry Cranes) para movimentação de contêineres no pátio.

O terminal também contará com duas reach stackers, uma empilhadeira para cargas de até 16 toneladas, duas empilhadeiras para contêineres vazios e 14 terminal tractors, todos eletrificados, eliminando o uso de combustíveis fósseis e alinhados à meta global de neutralidade de carbono da companhia até 2040.