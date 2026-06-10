Durante encontro no Recife, João Campos diz que há grupo que quer "acabar com o trabalhador"

Pré-candidato ao Governo de Pernambuco disse que grupo político que compõe sua chapa atuará em defesa dos trabalhadores e das categorias sindicais

João Campos diz que há grupo que quer "acabar com o trabalhador" durante encontro com portuários no Recife (Foto: Edson Holanda)

O pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) afirmou, nesta quarta-feira (10), que existe uma "turma que quer acabar com o trabalhador" e outra que busca defender os interesses da classe trabalhadora. A declaração foi feita durante encontro com trabalhadores portuários no Recife, mas sem citar nominalmente quem seriam os alvos da crítica.

A fala foi publicada nas redes sociais do socialista após uma reunião realizada no Sindicato dos Estivadores nos Portos do Estado de Pernambuco (Sindestiva-PE). Diante de trabalhadores e representantes sindicais, João afirmou que há dois grupos em disputa: um que, segundo ele, enfrenta os trabalhadores e outro que atua em defesa de seus interesses.



"De um lado tem uma turma que quer acabar com o trabalhador, que quer enfrentar o trabalhador e você tem do outro lado uma turma que quer defender o interesse do trabalhador", declarou. No discurso, o pré-candidato também citou a necessidade de ampliar oportunidades para pessoas em situação de informalidade e de fortalecer políticas de assistência social.



Em outro momento, afirmou que o grupo político da Frente Popular, que integra sua chapa na pré-campanha “é um time que vai tá sempre ao lado de vocês. Nós estaremos sempre ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras”.



Além das declarações sobre pautas trabalhistas, João Campos voltou a defender a conclusão da ferrovia Transnordestina, considerada por ele estratégica para o fortalecimento da atividade portuária em Pernambuco e para o desenvolvimento da infraestrutura logística do estado.



O encontro contou com a participação de dirigentes de sindicatos ligados ao setor portuário, que apresentaram reivindicações da categoria. Também acompanharam a agenda o pré-candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), a pré-candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) e o vereador do Recife e pré-candidato a deputado federal Rinaldo Junior (PSB).