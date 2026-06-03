João Campos diz ser alvo de "milícia digital" e cobra investigação sobre ataques nas redes

João Campos e Victor Marques (Marina Torres)

O pré-candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) tem reforçado o discurso de que é alvo de uma “rede de ódio” operada por adversários políticos nas redes sociais. Uma das últimas declarações dadas acerca do assunto se deu em entrevista ao Congresso em Foco, durante o Fórum de Lisboa, na última terça (2).

Segundo o ex-prefeito do Recife, os ataques fazem parte de uma estratégia coordenada de desinformação para desgastar sua imagem política. “Tenho sido atacado manhã, tarde e noite por uma verdadeira milícia digital”, declarou ao Congresso em Foco. João Campos afirmou ainda que há uso de robôs e disseminação de informações falsas articuladas por adversários políticos.

“Há presença de robôs, de informações falsas, instrumentalizadas por pessoas da política”, disse. De acordo com o pré-candidato, o objetivo é influenciar a opinião pública por meio de conteúdos manipulados e ataques sistemáticos nas redes sociais.

Em publicação feita na segunda-feira, em um vídeo com trecho de entrevista à Rádio Folha, Campos voltou a abordar o tema e afirmou existir uma estrutura organizada para atacá-lo politicamente.

“Existe uma rede de ódio sendo operada politicamente e funcionando por adversários políticos que têm gastado sua energia para me atacar, para utilizar de mentiras, desinformações, fake news. As pessoas estão vendo isso. Não é um movimento orgânico que está acontecendo. Isso é instrumentalizado na política”, afirmou.

O pré-candidato também criticou o uso de agressões e discursos de ódio no ambiente político e disse acreditar na atuação das instituições para apurar os casos.

“São pessoas que não têm coragem de fazer o debate público e fazer o debate político e utilizam de agressão, mentira, de ódio, de instrumentos perversos, desinformação, de violência política. Acho que isso não faz bem e eu tenho certeza que as instituições também estão olhando e eu acredito na Justiça brasileira”, declarou.

João Campos afirmou que o caso já foi denunciado e está sendo investigado pela Polícia Federal em Pernambuco. Segundo ele, a expectativa é de que as investigações identifiquem os responsáveis pelas ações e a origem do financiamento dos ataques digitais.

