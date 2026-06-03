Humberto destaca confiança na reeleição, aliança com João e defesa do fim da escala 6x1

De acordo com o senador, os números da mais recente pesquisa de intenção de voto para o Senado representam uma "boa largada" para a campanha

Posse do novo presidente do PT em Pernambuco, Carlos Veras, na foto, Humberto Costa. (Melissa Fernandes)

O senador e pré-candidato à reeleição Humberto Costa (PT) disse estar confiante na disputa pelo Senado em 2026 e destacou sua trajetória política, a proximidade com o presidente Lula (PT) e a aliança construída em Pernambuco com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), durante entrevista concedida à Rádio TMC, nesta quarta-feira (3).

“Acredito que vou conseguir chegar em outubro com uma boa intenção de voto por parte da população pernambucana e não tenho a menor dúvida de que serei reeleito senador da República. Até porque eu tenho uma história, uma trajetória que Pernambuco conhece e que é muito valorizada”, ressaltou.

Humberto comentou os números da mais recente pesquisa de intenção de voto para o Senado e avaliou o cenário com tranquilidade. Segundo ele, o momento ainda é inicial, mas os números representam uma “boa largada” para a campanha.

O senador ressaltou sua trajetória dentro do Partido dos Trabalhadores, legenda da qual foi fundador ao lado do presidente Lula, e afirmou que sua atuação política sempre esteve ligada à defesa de Pernambuco e das pautas voltadas aos trabalhadores.

Humberto Costa também destacou a relação política construída com João Campos e confirmou a aliança entre PT e PSB em Pernambuco para as eleições de 2026, reforçando que o PT trabalhará para ter o presidente Lula no palanque da Frente Popular em Pernambuco. Segundo ele, a parceria leva em consideração o alinhamento nacional entre os partidos e a avaliação positiva da gestão do prefeito do Recife.

“O PSB tem o vice-presidente da República, está no nosso governo e foi um dos primeiros partidos a apoiar a reeleição do presidente Lula. Além disso, João Campos é um gestor moderno, inovador e fez uma excelente administração no Recife”, declarou.

Escala 6x1

Ao comentar o cenário político nacional, Humberto Costa criticou a polarização no país e afirmou que a extrema direita alimenta discursos de ódio e desinformação. Apesar disso, disse acreditar na vitória do campo governista em 2026. “Vai ser uma eleição disputada, decidida por pequena margem, mas nós vamos ganhar”, disse, confiante.

Durante a entrevista, o senador também voltou a defender a proposta de mudança na jornada de trabalho e demonstrou confiança na aprovação do fim da escala 6x1 pelo Congresso Nacional. Segundo ele, o tema tem mobilizado a população e ganhado força dentro do parlamento.

“Hoje esse é um dos assuntos que mais mobilizam a opinião pública. Todo mundo fala sobre isso. Eu estou muito otimista de que vamos votar e aprovar essa matéria”, afirmou.

Direita e Família Bolsonaro

Ao comentar as recentes declarações do deputado Eduardo Bolsonaro sobre possíveis sanções internacionais contra autoridades brasileiras, o senador Humberto Costa criticou a postura da família Bolsonaro e afirmou que o grupo atua mais para criar dificuldades ao país do que para defender interesses nacionais. Segundo ele, os aliados do ex-presidente mantêm uma relação de confronto institucional e acabam prejudicando a imagem do Brasil no exterior.

“Até agora eu não vi nenhum Bolsonaro defender alguma coisa que beneficie o povo brasileiro. Se têm prestígio com o governo americano, deveriam buscar investimentos para o Brasil e melhorar a relação comercial entre os países, e não criar problemas e dificuldades para a população brasileira”, afirmou.