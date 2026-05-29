Pré-candidatos ao Governo de Pernambuco e aliados repercutem pesquisa Datafolha

João Campos e Raquel Lyra (Rafael Vieira/ DP Foto)

Após a divulgação da mais recente pesquisa de intenção de voto para o Governo de Pernambuco, os pré-candidatos ao Palácio do Campo das Princesas e suas bases repercutiram os números nas redes sociais e em declarações públicas. O levantamento, aponta a governadora Raquel Lyra (PSD) com 48% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) aparece com 43%. Ivan Moraes (PSOL) soma 2%.

Em publicação nas redes sociais após a divulgação da pesquisa, Raquel Lyra destacou a aprovação de sua gestão e afirmou que o resultado representa “um retrato do momento”. A governadora também ressaltou as entregas realizadas ao longo de sua administração.

“Eu aprendi em casa que quanto mais agressão se tem na política, mais a gente responde com trabalho e com amor. Pesquisa é sempre um retrato de um momento. Nessa pesquisa está dizendo que de cada 10 pernambucanos, sete estão aprovando o nosso governo. Não quer dizer que está tudo pronto não. Mas quer dizer que a gente já entregou em 3 anos muito mais do que entregaram nos 8 anos que antecederam ao nosso governo”, afirmou Raquel em vídeo publicado no Instagram

A governadora também declarou que sua gestão entregou “em três anos muito mais do que nos oito anos que antecederam ao nosso governo” e criticou o que chamou de tentativas “para desconstruir o que a gente faz, para mentir, para inventar fake news”.

A líder do governo na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputada Socorro Pimentel (PSD), também comentou o levantamento e associou os números ao desempenho da atual gestão estadual.

“As pesquisas refletem o reconhecimento da população ao trabalho sério, responsável e presente que a governadora Raquel Lyra vem realizando em todas as regiões de Pernambuco”, afirmou a parlamentar. Segundo ela, o resultado demonstra “um sentimento de confiança” da população em relação ao governo.

Já o pré-candidato João Campos (PSB) repercutiu a pesquisa de forma indireta nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o socialista publicou um vídeo produzido com uso de inteligência artificial em que aparece assumindo o lugar do pai, o ex-governador Eduardo Campos, em uma imagem antiga de sua campanha ao Governo de Pernambuco.

Entre os comentários do post, figuras políticas de sua base como o prefeito Vinícius Labanca (PSB) e a pré-candidata à Câmara Federal, Aline Mariano (Republicanos) chamam João de "filho da esperança”.

Ao longo do dia, João Campos também registrou encontro com o presidente Lula (PT), em Brasília. O ex-prefeito falou que a reunião tratou da organização dos palanques eleitorais, reforçando a aliança política com o presidente para a disputa estadual de outubro. “Vamos juntos organizar nossos palanques para o futuro de Pernambuco e de todo o Brasil”, disse Campos na legenda do post.

A reportagem procurou deputados do PSB, mas não obteve resposta de posicionamento. O líder da oposição, Sileno Guedes, por meio de sua assessoria, ressaltou que o parlamentar “em geral, não comenta pesquisas eleitorais”.

A terceira via



Enquanto isso, o pré-candidato Ivan Moraes (PSOL), após pontuar como terceiro colocado no levantamento, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, afirmou que seu principal desafio eleitoral é ampliar o conhecimento do eleitorado sobre sua candidatura.

“85% dos eleitores não sabem nem que eu existo. Meu principal desafio nesse processo eleitoral é as pessoas saberem que eu existo e que eu tenho propostas e lugares de fala diferentes desses que estão aí”, declarou Ivan Moraes.

O psolista também defendeu maior visibilidade para candidaturas alternativas durante o processo eleitoral, afirmando que a população deve ter acesso a diferentes propostas antes de decidir o voto.

Até o momento, integrantes da oposição ao governo Raquel Lyra na Assembleia Legislativa de Pernambuco ainda não haviam se pronunciado oficialmente sobre os números da pesquisa.