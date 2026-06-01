Carlos Veras reafirma apoio do PT a João Campos e descarta reabertura de debate sobre Raquel

Presidente estadual do PT diz que decisão está consolidada com aval de Lula, minimiza avanço da governadora nas pesquisas e projeta ampliar bancada da Federação Brasil da Esperança

Recife, PE, 25/08/2025 - Cerimônia de Posse do Novo Superintendente da Sudene Francisco Alexandre - Na manhã desta segunda-feira(25), ocorreu a cerimônia de posse do novo superintendente da Sudene, Francisco Alexandre. Estiveram presentes na solenidade, os deputados, Carlos Veras e João Paulo, o senador Humberto Costa a senadora Teresa Leitão, Secretario, Carlos Andrade Lima, Secretario, Valter Riberio e o ex-superintendente da Sudene, Danilo Cabral. ( Rafael Vieira/DP Foto)

O presidente estadual do PT em Pernambuco e deputado federal Carlos Veras afirmou que o partido está totalmente alinhado ao projeto de pré-candidatura de João Campos (PSB) ao Governo do Estado. Em entrevista à Rádio Folha, Veras descartou qualquer possibilidade de reabertura do debate interno sobre eventual apoio à governadora Raquel Lyra (PSD) e garantiu que a decisão partidária está consolidada.

Após Raquel sair na frente na última pesquisa divulgada para o pleito de outubro, Veras minimizou os efeitos do crescimento da governadora nas pesquisas de intenção de voto e reforçou que o foco do partido está na construção da própria candidatura. “Pesquisa é retrato de momento. Quando você está na frente não pode relaxar e quando está atrás não pode se desesperar. A eleição se ganha no dia a dia, conversando e construindo”, declarou.

O presidente estadual do PT também rebateu a avaliação de que ainda existiriam setores da legenda favoráveis à reeleição da governadora. Segundo ele, o que há são reconhecimentos pontuais de ações do governo estadual, sem que isso represente apoio político ao projeto de Raquel.

“Não há nenhuma liderança petista defendendo mudança de posição. O que existe é o reconhecimento de algumas ações ou relações políticas locais, mas a decisão do partido está tomada”, destacou.

Questionado sobre a a relação institucional entre o governo Lula e Raquel Lyra, o deputado considerou natural que a governadora reconheça os investimentos federais realizados em Pernambuco. “Agradecer não é generosidade. É reconhecer tudo o que o presidente Lula tem feito por Pernambuco. Lula nunca perguntou em quem ela votou ou vai votar. Ele trabalha pelo povo pernambucano”.

Segundo Veras, os investimentos federais em áreas como saúde, infraestrutura e habitação demonstram o compromisso do governo federal com o Estado.

Relação de Lula e João Campos

Durante a entrevista, Carlos Veras também negou qualquer desconforto dentro do PT em relação à proximidade entre João Campos e o presidente Lula. Segundo ele, a relação direta entre lideranças políticas e o presidente é natural dentro da base aliada.

“João Campos é presidente nacional do PSB, nosso principal aliado nacionalmente. É natural que tenha diálogo direto com o presidente Lula. Isso não gera ciúmes nem problemas dentro do PT”, disse o deputado.

Veras ainda ressaltou que Lula reconhece a fidelidade política do PT pernambucano e do palanque construído no Estado. “Aqui em Pernambuco existe um palanque definido para o presidente Lula. Ele sabe quem esteve ao lado dele desde o primeiro momento”, afirmou.

PT nas eleições

Segundo o dirigente petista, o partido já definiu suas pré-candidaturas proporcionais e trabalha na organização da chapa da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. A meta é ampliar a representação da federação na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e na Câmara dos Deputados.

“O time está montado, organizado e preparado para disputar e ganhar as eleições. A decisão de apoio a João Campos já foi tomada e consolidada. Não existe nenhuma liderança do PT defendendo a reabertura dessa discussão”, apontou Veras.

Sobre as eleições proporcionais, Veras apresentou as metas da federação para 2026. Atualmente, a Federação Brasil da Esperança possui oito deputados estaduais em Pernambuco e três deputados federais. A expectativa é ampliar esses números.

“Nós trabalhamos para chegar a dez deputados estaduais na federação. Hoje temos oito. Na Câmara Federal, trabalhamos com a meta de cinco deputados. Sabemos que quatro é uma possibilidade bastante real, mas nossa meta é chegar a cinco”.

Escala 6x1 e pauta nacional

Na entrevista, o deputado também voltou a defender a proposta de redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, pauta da qual é um dos autores. Veras disse acreditar que a matéria será aprovada pelo Senado ainda neste ano.

“O fim da escala 6x1 é uma questão de dignidade para os trabalhadores. Estamos falando de saúde, de mais tempo para a família e de qualidade de vida”, assegurou.

O parlamentar demonstrou confiança na articulação entre o presidente Lula e o presidente do Senado para garantir a votação da proposta.